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Trump'a yapılacak suikast girişimini önceden bildi! İşte Perinçek’in o konuşması

Yeniakit Publisher
2024-07-14 13:21:00 -

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in ABD'de başkan adayı Trump'a düzenlenecek olası bir suikast hakkında konuştuğu anlar gündem oldu.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in ABD'de başkan adayı Trump'a düzenlenecek olası bir suikast hakkında konuştuğu anlar gündem oldu.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in ABD başkan adayı Donald Trump'a yapılacak suikasttan bahsettiği anlar dikkat çekti. Perinçek, "Trump'ı ortadan kaldırmak" fikrinin ABD'de 'derin devlet' tarafından gerçekleştirilebileceğini ifade ederken Trump öldürülse bile bu durumun temsil ettiği gücü daha da güçlendireceğini söylediği duyuldu.

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