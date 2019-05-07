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Trump’a yakın isim teslim oldu! ‘Sabırsızlıkla bekliyorum’

ABD Başkanı Donal Trump'ın eski avukatı Michael Cohen teslim oldu, hapishaneye girmeden önce açıklamasında, "Söylenecek daha çok şey var ve gerçeği paylaşabileceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

07 Mayıs 2019 Salı 11:33
Trump’a yakın isim teslim oldu! ‘Sabırsızlıkla bekliyorum’

ABD Başkanı Donal Trump'ın seçim kampanyasına yönelik yürütülen özel soruşturmada yalan söyleme ve vergi kaçırma gibi suçlardan 3 yıl hapis cezasına mahkum edilen eski avukatı Michael Cohen, cezasını çekmek üzere hapishaneye girdi.

New York'taki evinden sabah saatlerinde ayrılan Cohen, Otisville'deki federal hapishaneye geldi.

Federal suçlamalar

Cohen, hapse girmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, "Söylenecek daha çok şey var ve gerçeği paylaşabileceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum. Aileme ve arkadaşlarıma yeniden kavuştuğumda ülke umarım yabancı düşmanlığı, adaletsizlik ve yalanların olmadığı bir yer olur." dedi.

Michael Cohen, Trump ile ilişkileri olduğu iddia edilen 2 kadına konuşmamaları için "yasa dışı para ödemek", seçim kampanyasında finansman kurallarını ihlal etmek, vergi kaçırmak ve Moskova'daki emlak projesi için Trump'a aracılık etmek gibi konularda federal yetkililere yalan söylemekle suçlanmıştı.

Hakkındaki federal suçlamaları ağustosta kabul eden ve sonraki aylarda Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in ekibiyle 7 kez bir araya gelerek yetkililere ifade veren Michael Cohen, aralıkta 3 yıl hapse mahkum edilmişti.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 11:33
  1. ABD Başkanı Donal Trump
  2. New York
  3. Michael Cohen
  4. Rusya
  5. Özel Yetkili Savcı Robert Mueller
  6. Moskova
  7. vergi kaçırmak

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