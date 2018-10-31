Trump'a yakın isim konuştu: Kullanıldım

Irkçılıkla suçlanan ABD Başkanı Donald Trump'a desteği Beyaz Saray'da kendisiyle gövde gösterisi yapmaya kadar vardıran ünlü rapçi Kanye West, 20 gün sonra 'kullanıldığı için siyasetten uzaklaştığını' duyurdu.

Geçen ay adını 'Ye' olarak değiştirdiğini duyurmuş ünlü rapçi, bu ismin yer aldığı Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Artık gözlerim sonuna kadar açıldı ve fark ettim ki, beni inanmadığım mesajları yaymak için kullanmışlar. Siyasetle arama mesafe koyuyorum ve tümüyle yaratıcı olmaya odaklanıyorum!!!"