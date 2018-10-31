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Trump'a yakın isim konuştu: Kullanıldım

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Kanye West, kullanıldığını iddia ederek siyasetten uzaklaştığını açıkladı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 15:14
Trump'a yakın isim konuştu: Kullanıldım

Irkçılıkla suçlanan ABD Başkanı Donald Trump'a desteği Beyaz Saray'da kendisiyle gövde gösterisi yapmaya kadar vardıran ünlü rapçi Kanye West, 20 gün sonra 'kullanıldığı için siyasetten uzaklaştığını' duyurdu.

Geçen ay adını 'Ye' olarak değiştirdiğini duyurmuş ünlü rapçi, bu ismin yer aldığı Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Artık gözlerim sonuna kadar açıldı ve fark ettim ki, beni inanmadığım mesajları yaymak için kullanmışlar. Siyasetle arama mesafe koyuyorum ve tümüyle yaratıcı olmaya odaklanıyorum!!!"

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 15:14
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