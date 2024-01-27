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Dünya Trump'a 'tecavüz ' davası şoku! Milyonlarca dolar tazminat ödeyecek
Dünya

Trump'a 'tecavüz ' davası şoku! Milyonlarca dolar tazminat ödeyecek

Yeniakit Publisher
2024-01-27 02:43:00 -
Trump'a 'tecavüz ' davası şoku! Milyonlarca dolar tazminat ödeyecek

Eski ABD Başkanı Donald Trump, New York’ta süren "E. Jean Carroll" adlı kadına tecavüz ve hakaret davasında 83 milyon dolar tazminata mahkum edildi.

New York'ta uzun süredir devam eden davada jüri bugün Trump'la ilgili kararını açıkladı.

Jüri, eski ABD Başkanı'nın, yazar Carroll'ın itibarına verdiği zararı gerekçe göstererek Trump'ı toplam 83,3 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etti.

Kararı öğrenen Carroll, avukatına sarılarak sevinç gösterisinde bulunurken Trump ise Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından, "Tamamen saçmalık. Bu karara hiçbir şekilde katılmıyorum. Bu Amerika değil." sözleriyle ilk tepkisini dile getirdi.

"Tecavüz ve hakaret" davası

Magazin dergisi yazarı 80 yaşındaki E. Jean Carroll, Trump'ın 1996 ilkbaharında New York'taki Bergdorf Goodman adlı mağazanın giyinme odasında kendisine tecavüz ettiğini açıklamış, Trump ise iddiaları reddetmişti.
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Trump, Caroll tarafından açılan "tecavüz ve hakaret" davasında Mayıs 2023'te iki hafta süren duruşmalar sonucunda jüri tarafından suçlu bulunmuştu.

Jüri, Trump'ın, Carroll'a cinsel taciz ve darptan 2 milyon, karalamadan 3 milyon dolar olmak üzere toplam 5 milyon dolar tazminat ödemesi gerektiğini bildirmişti.

İlk hukuk zaferinin ardından Carroll, Trump'a yönelik kazandığı 5 milyon dolar tazminata ek olarak 10 milyon dolarlık ikinci bir "zarar tazminatı" davası açmış, 6 Eylül 2023'te yargıç davada Trump'ı tekrar sorumlu bulmuştu.

New York'ta 16 Ocak'ta başlayan "zarar tazminatı" davasında 9 kişilik jüri, bu defa sadece, Trump'ın ödeyeceği tazminatın miktarına karar verecek.

Kaynak: AA

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