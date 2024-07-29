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Dünya Trump'a suikast girişiminde sıcak gelişme! Taşlar yerinden oynayacak
Dünya

Trump'a suikast girişiminde sıcak gelişme! Taşlar yerinden oynayacak

Yeniakit Publisher
2024-07-29 20:43:00 -
Trump'a suikast girişiminde sıcak gelişme! Taşlar yerinden oynayacak

FBI'ın özel ajanı, ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’a suikast girişiminde bulunan saldırganın bir polis memuru tarafından saldırıdan 1 saatten fazla bir süre önce fark edildiğini ve zanlının fotoğrafını çektiğini belirtti.

ABD’nin eski Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'a 13 Temmuz'da düzenlenen suikast girişimine ilişkin FBI tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.

FBI'ın Pittsburgh saha ofisinden sorumlu özel ajan Kevin Rojek yaptığı açıklamada, Trump’a suikast girişiminde bulunan saldırganın bir polis memuru tarafından 1 saatten fazla bir süre önce fark edildiğini açıkladı.

Yerel bir polis memurunun saldırgan Thomas Crooks'un fotoğrafını çektiğini aktaran Rojek, "Tetikçi, kolluk kuvvetleri tarafından şüpheli bir kişi olarak tanımlandı" ifadelerini kullandı.

Polis memurunun fotoğrafı diğer kolluk kuvvetlerine gönderdiğini aktaran Rojek, yaklaşık 30 dakika sonra SWAT ekibinin Crooks'u bir mesafe ölçer kullanırken ve haber sitelerine göz atarken gördüğünü söyledi.

SALDIRGAN, POLİS ARACINDAKİ KAMERAYA YAKALANMIŞ

Rojek, Crooks'un saldırıdan 20 dakikadan az bir süre önce yerel saatle 17.56 sıralarında bir sırt çantası taşırken görüldüğünü ve yerel saatle 18.08'de ateş ettiği çatıda yürürken bir polis aracının kamerasına yakalandığını söyledi.
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