Trump'a suikast düzenleyecekti! O isim yakalandı
ABD Başkanı Donald Trump’a zehirli mektup göndererek suikast düzenlemek isteyen kişi yakalandı.
19 Eylül’de içinde ölümcül “risin proteini” olarak adlandırılan maddenin bulunduğu mektubu Beyaz Saray’a gönderen zanlının yakalandığı açıklandı.
Associated Press ajansının 3 gizli emniyet mensubuna dayandırdığı haberde, cumartesi günü postanedeki işlemler sırasında zehirli mektubun fark edildiği ve ardından soruşturmaya başlandığı bildirildi.
Gönderen kadınmış
ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi yetkililerinin, Kanada sınırına yakın bir eyalet olan New York’un Buffalo kentindeki Peace Köprüsü'nde mektubu gönderen kadını yakaladığı, adını vermek istemeyen üç emniyet mensubu tarafından bildirildi.
Kanada Kraliyet Atlı Polisi de mektubun Kanada'dan gönderildiğini açıklamıştı.
Yapılan tetkikler sonucu Beyaz Saray’a gönderilmek istenen maddenin ölümcül “risin” maddesi olduğu doğrulandı.
ABD başkanını öldürmek isteyen kadının kimliği saklı tutulurken, zanlının federal suçlamalarla karşı karşıya kalabileceği ve hatta idamla bile yargılanabileceği gündemde.