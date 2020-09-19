Trump'a ölümcül paket yollandı
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı (ABD) Başkanı Donald Trump adına Beyaz Saray'a gönderilen bir pakette öldürücü Risin proteini çıktı.
Alıcı olarak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı (ABD) Başkanı Donald Trump yazan ve Beyaz Saray'a gönderilen pakette ölümcül zehir olan risin proteini bulundu.
Az bir miktarı bile öldürücü
Başkan Trump’a gönderilen pakete güvenlik güçleri tarafından el konulduğu belirtilirken, risin zehrinin son derece küçük bir miktarının dahi yetişkin birini öldürmeye yeteceği söyleniyor.
FBI olayı araştırıyor
Zehirli paketin gönderilmesi sonrası FBI’ın hemen inceleme başlattığı bildirildi.
Tohumdan elde ediliyor
Ricinus communis adlı bitkinin tohumlarından elde edilen risin genellikle Hindistan ve Uzak Doğu Asya’da yaygın bir şekilde suikast amaçlı kullanılıyor.