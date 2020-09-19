  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Trump'a ölümcül paket yollandı
Dünya

Trump'a ölümcül paket yollandı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı (ABD) Başkanı Donald Trump adına Beyaz Saray'a gönderilen bir pakette öldürücü Risin proteini çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-09-19 22:39:00 -
Trump'a ölümcül paket yollandı

Alıcı olarak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı (ABD) Başkanı Donald Trump yazan ve Beyaz Saray'a gönderilen pakette ölümcül zehir olan risin proteini bulundu.

Az bir miktarı bile öldürücü

Başkan Trump’a gönderilen pakete güvenlik güçleri tarafından el konulduğu belirtilirken, risin zehrinin son derece küçük bir miktarının dahi yetişkin birini öldürmeye yeteceği söyleniyor.

FBI olayı araştırıyor

Zehirli paketin gönderilmesi sonrası FBI’ın hemen inceleme başlattığı bildirildi.

Tohumdan elde ediliyor

Ricinus communis adlı bitkinin tohumlarından elde edilen risin genellikle Hindistan ve Uzak Doğu Asya’da yaygın bir şekilde suikast amaçlı kullanılıyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doktorlar Mesut Yılmaz'dan umudu kesti
Siyaset

Doktorlar Mesut Yılmaz'dan umudu kesti

Bir süre önce beyin ameliyatı geçiren eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın sağlık durumunun kötü olduğu, doktorların umudu kestiği açıklandı...
Milletin karısını kızını yoldan çıkaranları deşifre ediyoruz! Durdurun bu pezevenkleri
Gündem

Milletin karısını kızını yoldan çıkaranları deşifre ediyoruz! Durdurun bu pezevenkleri

Yurt dışında kök verip Türkiye’deki aile yapısının damarlarına zehir enjekte eden gleeden.com adlı bir ahlaksızlık platformunun daha olduğu ..
Doğu Perinçek ilk kez açıkladı: Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklifi gelirse...
Siyaset

Doğu Perinçek ilk kez açıkladı: Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklifi gelirse...

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ‘Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifi gelse yanıtınız ne olur?’ sorusuna çarpıcı bir cevap verdi...
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı