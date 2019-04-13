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Trump'a İlhan Omar tepkisi

Sosyal medya üzerinden Minnesota eyaleti Demokrat vekili Müslüman İlhan Omar’ı hedef gösteren ABD Başkanı Donald Trump’a tepki yağdı.

13 Nisan 2019 Cumartesi 08:20
Trump'a İlhan Omar tepkisi

İlhan Omar'ın, Amerika İslam İlişkileri Konseyinin (CAIR) kuruluşu münasebetiyle düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmasındaki, "CAIR, 11 Eylül sonrasında kuruldu. Çünkü onlar birileri bir şeyler yaptığı için bizim de sivil özgürlüklere erişimimizin engelleneceğini fark ettiler." açıklamasına ilişkin tartışma tırmanıyor.

Omar’ın "birileri bir şeyler yaptı" ifadesi ile 11 Eylül saldırılarını kastettiğini iddia eden New York Post gazetesi, ikiz kulelerin vurulma anının fotoğrafını "alın size birilerinin yaptığı bir şeyler" manşetiyle paylaştı.

Aşırı sağcı çizgisi ile bilinen New York Post gazetesinin Omar’ı hedef gösteren kampanyasına Trump da katıldı.

Trump twitter hesabından, Omar'ın konuşmasındaki o ifadesinin ilgili video kesiti ile ikiz kulelerin vurulma anının video kesitlerinin montajlandığı bir görüntüyü, "Asla unutmayacağız" ifadesi ile paylaştı.

Trump'ın bu paylaşımına pek çok önemli isimden tepki geldi.

Demokrat Partiden 2020 başkanlık yarışına aday adaylığını açıklayan Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren Twitter hesabından, "Başkan görevdeki bir kongre üyesine ve dinlerinden dolayı tüm Amerikalı gruba karşı şiddeti kışkırtıyor. Mide bulandırıcı, utanç verici." paylaşımında bulundu.

Trump'a yine Demokrat Partinden 2020 seçimlerinde aday adaylığını açıklayan Vermont Senatörü Bernie Sanders da tepki gösterdi.

Sanders, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "İlhan Omar, cesur ve güçlü bir lider. Trump'ın ırkçılığını ve nefretini kabullenmeyecek, biz de öyle. Ona karşı mide bulandırıcı ve tehlikeli saldırılar son bulmalı." ifadelerini kullandı.

New York vekili Demokrat Alexandra Ocasio-Cortez ise İlhan Omar’ın hayatının tehlikede olduğunu vurguladı.

Twitter’dan açıklama yapan Ocasio-Cortez, "Başkan'ın bugünkü açık saldırısına tepki göstermesi kongre üyelerinin görevidir. İlhan Omar’ın hayatı tehlikede. Sessiz kalan meslektaşlarımız bir kongre üyesine yönelik açık tehlikeli saldırının suç ortağıdır. Sesimizi yükseltmeliyiz." dedi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Omar’la henüz konuşmadığını ifade etti.

Twitter’dan çok sayıda kullanıcı da Trump'ın Omar'ı hedef göstermesine tepki gösterdi.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 08:20
  1. Donald Trump
  2. ilhan omar

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