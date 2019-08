Trump’a Grönland yanıtı

ABD Başkanı Donald Trum’ın, Danimarka’ya bağlı özerk bölge Grönland’ı satın almak istediğine ilişkin ifadeleri tepki topladı. Grönland Dışişleri Bakanı Ane Lone Bagger’dan konuya ilişkin açıklama geldi. Bagger, “Ticari faaliyetlere açığız ancak Grönland satılık değil” dedi.

Wall Street Journal, ABD Başkanı Donald Trump’ın Danimarka’ya bağlı özerk bölge olan Grönland’ı doğal kaynakları ve stratejik konumu nedeniyle satın almak istediğini duyurmuştu. Bu iddialar karşılık Grönland Dışişleri Bakanı Ane Lone Bagger’dan açıklama geldi. Bagger, “Ticari faaliyetlere açığız ancak Grönland satılık değil” dedi.

Eski Danimarka Başbakanı Lars Lokke Rasmussen da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, “Bir Nisan şakası olmalı. Son derece yersiz” ifadesini kullandı.

Danimarka Halk Partisi Dış Politika Sözcüsü Soren Espersen de "Eğer bu gerçekse, Trump’ın delirdiğinin kanıtıdır. Danimarka’nın 50 bin vatandaşını ABD’ye satacağı düşüncesi tamamen saçmalık” açıklamasını yaptı.

Grönland’ın ikinci büyük partisi olan Inuit Ataqatigiit’ten (IA) Danimarka parlamentosunda milletvekili olan Aaja Chemnitz Larsen, "Eminim ki Grönland halkının büyük çoğunluğu uzun vadede ABD yerine Danimarka ile bir ilişki olmanın daha iyi olduğuna inanıyor. İlk aklıma gelen, ‘Hayır, teşekkür ederiz’ demek” ifadelerini kullanarak şaşkınlığını dile getirdi.

ABD’nin eski Danimarka Büyükelçisi Rufus Gifford ise “Grönland’ı seven, her bir köşesine 9 kez gitmiş ve insanlarını seven biri olarak diyebilirim ki bu kesinlikle bir felaket” dedi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod’un da ilerleyen saatlerde açıklama yapacağı öğrenildi.

Konunun ABD Başkanı Donald Trump’ın gelecek ay Kopenhag’a gerçekleştireceği ziyaretinde gündeminde yer alması bekleniyor.