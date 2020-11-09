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Siyaset Trump'a bir darbe daha! Seçimi kaybetti, karısını da kaybedecek
Siyaset

Trump'a bir darbe daha! Seçimi kaybetti, karısını da kaybedecek

Çekişmeli bir yarış sonrasında resmi sonuçlara göre başkanlık seçimini kaybeden ABD Başkanı Donald Trump, öyle görülüyor ki bir darbe de eşi Melania Trump'tan yiyecek.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 07:25:00 - 2020-11-09 07:33:29
Trump'a bir darbe daha! Seçimi kaybetti, karısını da kaybedecek

Joe Biden ile tartışmalı bir yarış sonrasında resmi verilere göre başkanlık seçimini kaybeden ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump’tan da darbe yiyeceği belirtiliyor.

“Melania gün sayıyor”

Melania’nın arkadaşı ve eski yardımcısı Stephanie Wolkoff, “Melania gün sayıyor. Beyaz Saray’dan ayrılır ayrılmaz boşanma davası açacak” dedi.

Melania’nın boşanma davası açmak için kocasının ABD başkanlığının sona ermesini beklemesinin, anlaşmalı boşanmak için olduğu, Melania’nın oğlu Barron’a kocasının servetinden eşit pay istediği bildirildi.

Wolkoff, “Eğer Melania görevi sırasında boşanma davası açıp onu zor durumda bırakırsa Trump da onu cezalandırmanın bir yolunu bulur” dedi.

Melania’nın, kocası 4 sene önce başkanlığı kazanınca günlerce ağladığı biliniyor.

First Lady, New York’tan Washington’a da aylar sonra taşınmıştı.

Trump daha önce 15 senelik eşi Melania ile mutlu pozlar vermeye çalışsa da aralarındaki gerginlik zaman zaman kameralara da yansımıştı.

Çoğu kez Trump, eşinin elini tutmaya çalışmış ama Melania onun elini itmişti.

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