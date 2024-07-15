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Dünya Trump'a açılan federal dava düşürüldü
Dünya

Trump'a açılan federal dava düşürüldü

Yeniakit Publisher
2024-07-15 20:52:00 -
Trump'a açılan federal dava düşürüldü

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın devlete ait gizli belgeleri Beyaz Saray'daki görevi bittikten sonra evinde sakladığı gerekçesiyle açılan dava düşürüldü.

Davaya bakan Yargıç Aileen Cannon, davayı reddetmeye gerekçe olarak iddianameyi hazırlayan Özel Savcı Jack Smith’in atanma ve finansmanını gösterdi.

Yayınlanan 93 sayfalık karar metninde Yargıç Canoon, "Özel Savcı Smith'in atanması ABD Anayasası'nın Atanma Maddesi'ni ihlal ettiği için, hazırladığı iddianame reddedilmiştir.” ifadesini kullandı.

Canoon, ayrıca Özel Savcı Smith’in iddianame süresince kalıcı ve süresiz ödenek kullanmasının aynı zamanda ABD Anayasası'nın Ödenekler Maddesi'ni de ihlal ettiğine işaret ederek, ancak Atanma Maddesi gerekçesiyle dava düşürüldüğünden mahkemenin finansman ihlaline yönelik herhangi bir şey yapmasına gerek olmadığını kaydetti.

Kararda, söz konusu ihlal maddelerine dayanarak eski başkan Donald Trump’ın Smith’in hukuka aykırı atanması ve finanse edilmesi temeli üzerinden davanın reddi için yaptığı başvurunun kabul edildiği belirtildi.

"BU DİĞER CADI AVI DAVALARIN DA HIZLICA REDDEDİLMESİ İÇİN İLK ADIM OLMALIDIR"
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Karar üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trump, "Cumartesi günü yaşanan korkunç olaydan sonra birlik olmaya çalışırken, Florida'daki bu hukuksuz iddianamenin reddedilmesi, diğer cadı avı davaların da hızlıca reddedilmesi için ilk adım olmalıdır." ifadesini kullandı.

Trump, 6 Ocak Kongre baskını, New York'taki sus payı davası ve Georgia'daki seçime müdahale iddianamelerine işaret ederek, Demokrat Adalet Bakanlığının bu davaları Başkan Joe Biden'ın siyasi rakibi olduğu için kendisine karşı siyasi saldırı olarak açtığını savundu.

TRUMP'IN MALİKANESİNDEN ÇIKAN GİZLİ BELGELER DAVASI

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında "gizli belgeler" soruşturması için FBI ajanlarınca basılarak aranmıştı.

Baskını ve hakkında devam eden soruşturmaları "siyasi" olarak niteleyen Trump, özellikle Mar-a-Lago'dan alınan belgelerin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim" tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu.

Trump hakkında yürütülen "gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith, 9 Haziran'da duyurduğu 49 sayfalık iddianamede, Trump'ı, Beyaz Saray'daki görevinden ayrılırken gizli belgeleri yanında götürmek ve bununla ilgili federal incelemeleri engellemekle suçlamıştı.

İddianame üzerine 13 Haziran'da Miami'de hakim karşısına çıkan ve "federal soruşturma kapsamında 2. kez hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak tarihe geçen Trump, burada, hakkındaki 37 ayrı suçlamayı da reddetmişti.

Trump’ın avukatları, bu süreçte Smith’in atanması ve soruşturma sürecinde sağlanan finansmanın Anayasa’ya aykırı olduğunu savunarak davanın iptal edilmesi talebinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

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