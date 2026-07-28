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Dünya Trump, Zelenskiy ile görüştü
Dünya

Trump, Zelenskiy ile görüştü

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Trump, Zelenskiy ile görüştü

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya ile savaş halindeki Ukrayna'nın Devlet Başkanı Zelenskiy ile Beyaz Saray'da görüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'in cenaze törenine katılmak üzere Washington'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Trump ile Zelenskiy arasındaki basına kapalı görüşme, yerel saatle 09.47'de başladı ve yaklaşık 1 saat sürdü.

 

ABD Başkanı Trump, Zelenskiy ile görüşmesinin hemen ardından yine Graham'in cenazesine katılmak üzere ABD'ye gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir görüşme gerçekleştirecek.

İsrail ve Ukrayna'ya verdiği destekle bilinen Senatör Graham, 11 Temmuz 2026'daki ölümünden bir gün önce Kiev'de Zelenskiy ile bir araya gelmişti.

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