Trump, yine ibreleri tersine çevirdi: Maduro’ya yaptığı eşkıyalığı şimdi İran’da deniyor

Daha dün "İran’ı vurmaktan vazgeçtim" diyerek barış güvercini rolüne bürünen ABD Başkanı Donald Trump, yine karakterine yakışan bir "çark" ile ibreyi savaşa ve kaosa çevirdi. Venezuela’da meşru lider Maduro’ya karşı sergilediği eşkıyalığı ve hunharca saldırı planlarını şimdi de İran üzerinden devreye sokan Trump, İran’ın dini lideri Hamaney’e "hasta adam" diyerek açıkça rejim değişikliği çağrısı yaptı. Yaptırımlarla halkı açlığa mahkûm edip iç karışıklık çıkaran Washington’ın hedefi, bölgeyi bir kez daha kan gölüne çevirmek.

Trump, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’i "hasta bir adam" olarak niteleyerek, "İran’da yeni bir liderlik aramanın zamanı geldi. Ülkesini düzgün yönetmeli ve insanları öldürmeyi bırakmalı" dedi.

VENEZUELA’DAKİ EŞKIYALIK SENARYOSU ŞİMDİ İRAN’DA!

Trump’ın bu çıkışı, akıllara geçtiğimiz dönemde Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu devirmek için sergilediği hukuksuz müdahaleleri ve eşkıyalık boyutuna varan baskılarını getirdi. Venezuela’da halkı sefalete sürükleyip kaos çıkaran ABD, şimdi aynı taktiği İran’da uyguluyor. Ağır yaptırımlarla İran ekonomisini kilitleyen ve ülkede çıkan olayları körükleyen Trump, bir yandan "insanları öldürmeyi bırakmalı" derken, diğer yandan uyguladığı ekonomik terörle İran halkının hayat damarlarını kesmeye devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli Politico haber sitesine İran’daki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’i sert sözlerle eleştiren Trump, "Ülkenin lideri olarak işlediği suç, ülkenin tamamen yıkılması ve daha önce hiç görülmemiş düzeyde şiddet kullanılmasıdır" değerlendirmesinde bulundu. Hamaney’i "hasta bir adam" olarak niteleyen Trump, "Ülkesini düzgün yönetmeli ve insanları öldürmeyi bırakmalı. İran, onun kötü liderliği nedeniyle dünyanın yaşanabilecek en kötü yeri" dedi.

“LİDERLİK SAYGI GEREKTİRİR, KORKU VE ÖLÜM DEĞİL”

Hamaney’in rejimin devamını halka korku salarak sağladığını öne süren Trump, "Liderlik, ülkenin işleyişini çok düşük seviyede dahi olsa sürdürmek için, tıpkı benim ABD’yi yönettiğim gibi ülkesini düzgün bir şekilde yönetmeye odaklanmalı. Kontrolü sağlamak için binlerce insanı öldürmeye değil. Liderlik saygı gerektirir, korku ve ölüm değil" ifadelerini kullandı. İran’da yönetim değişikliğinin gerekli olduğunun altını çizen Trump, "İran’da yeni bir liderlik aramanın zamanı geldi" şeklinde konuştu.

HAMANEY, TRUMP’I SUÇLAMIŞTI

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD ve İsrail’i ülkesindeki şiddet olaylarına doğrudan karışmakla suçlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump’ı "suçlu" olarak nitelendiren Hamaney, "Son fitne bir Amerikan fitnesiydi ve ABD’nin hedefi İran’ı yutmaktı. ABD başkanını İran milletine verdiği zararlar, can kayıpları ve yönelttiği iftiralar nedeniyle suçlu görüyoruz. İran karşıtı son ayaklanma, ABD başkanının bizzat müdahil olması bakımından farklıydı" demişti.