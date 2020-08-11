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Dünya

Trump yeni bir gafa daha imza attı, alay konusu oldu

ABD Başkanı Donald Trump, 1918’de ortaya çıkan İspanyol gribinin, 1945'teki İkinci Dünya Savaşı’nı sona erdirdiğini söyledi. Trump'ın sözleri sosyal medyada yine alay konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 14:35:00 -
Trump yeni bir gafa daha imza attı, alay konusu oldu

Tarih konusundaki bilgisizliği hemen hemen herkes tarafından kabul edilen ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı yeni gafla sosyal medyada alay konusu oldu.

Düzenlediği basın toplantısı sırasında konuyu İspanyol gribine getiren Trump, bu salgının İkinci Dünya Savaşı’nı sona erdirdiğini söyledi. Trump’ın, 1918 yılında başlayan salgın için, neredeyse 30 yıl sonra 1945’te biten savaşı işaret etmesi kamuoyunda alayla karşılandı.

Trump’ın, Birinci Dünya Savaşı yerine yanlışlıkla İkinci Dünya Savaşı dediği düşünülüyor. Ancak bu ihtimal doğru olsa bile, salgın, 1918’de sonra eren Birinci Dünya Savaşı’nın zaten son aylarına denk geliyor.

I. Dünya Savaşı'nın (1914-1918) son aylarında tüm dünyayı etkisi altına alan İspanyol gribi, o sırada 2 milyardan az olan dünya nüfusunun üçte birini hasta ettive tahminen 50 milyon kişinin ölümüne yol açtı. İki yıl sonra 1920’de sona eren salgın, aynı dönemde devam eden Birinci Dünya Savaşı’ndan daha çok can almış oldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, ölümcül etkisi bakımından sıklıkla İspanyol gribiyle karşılaştırılıyor.

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