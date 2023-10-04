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Dünya Trump yasak tanımadı: Bu bir cadı avı
Dünya

Trump yasak tanımadı: Bu bir cadı avı

Yeniakit Publisher
2023-10-04 20:05:00 -
Trump yasak tanımadı: Bu bir cadı avı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile birlikte dünyanın da yakından takip ettiği Donald Trump'a ilişkin davada konuşma yasağına rağmen Trump yasak tanımayarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump hakkındaki sivil dolandırıcılık davası üçüncü gününe girdi. Duruşmaya katılmak üzere adliyeye gelen Trump, yaptığı açıklamada, New York Başsavcısı Letitia James’i bir kez daha başkanlık dönemi şansını engellemeye çalışmakla suçlayarak, davanın kendisine yönelik siyasi bir suikast olduğunu yineledi. Davayı “utanç” olarak nitelendiren Trump, davada haksızlık yapıldığını söyleyerek, duruşmada jüri bulunmadığı yönündeki şikayetlerini yineledi.

“Eğer bir jürim olsaydı, bu davayı çok kolay kazanırdım. Ama jürim yok” ifadelerini kullanan Trump, "Bu bir cadı avıdır. Bu, Trump Tower'daki yürüyen merdivenlerden indiğim gün başlayan cadı avının sadece devamı. Bu ülkemiz adına bir utançtır” dedi.

Başsavcı James'i "beceriksiz" olarak nitelendiren Trump, "vali olmak için yapılan başarısız bir yarıştan sonra" James’in peşine düştüğünü öne sürdü. Trump, mali tablolarının "mükemmel" olduğunu, herhangi bir dolandırıcılık olmadığını ve bankaların "onu sevdiğini" belirtti. Trump, “Borç aldım ve paranın tamamını geri ödedim. Yüzde 100” dedi.

Kaynak: AA

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