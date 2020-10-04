Trump: Yakında geri döneceğim

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Trump, koronavirüs tedavisi gördüğü Walter Reed Askeri Hastanesi'ndeki odasından çekilmiş bir video mesaj paylaştı.

Yorgun görünen Trump, sağlığının iyiye gittiğini ve kendisine geçmiş olsun dileğini ileten herkese çok teşekkür ettiğini söyledi.

Trump, hastanede kendisine çok iyi bakıldığını belirterek yakında geri döneceğini söyledi.

Milyonlarca insanın virüse yakalandığını belirten Trump, koronavirüsü tamamen yeneceklerini ve kendini iyi hissettiğini söyledi.

Gerçek bir test olacak

Gelecek bir kaç günün gerçek bir test olacağını açıklayan Trump, ülke genelinde kendisine verilen destek için teşekkür etti.

Trump ayrıca eşi Melania Trump'ın, hastalığı kendisinden daha hafif geçirdiğini söyledi.