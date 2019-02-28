Trump Vietnam’dan ayrıldı ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un ile görüşmesinin ardından Vietnam’ın başkenti Hanoi’den ayrıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un ile görüşmesinin ardından Vietnam’ın başkenti Hanoi’den ayrıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un ile dün ve bugün bir araya gelmiş, anlaşma olmaması üzerine müzakereler yarıda kesilmişti. Ortak noktada buluşamadıkları için masadan kalktıklarını açıklayan Trump, Kuzey Kore’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasını kabul etmediğini söyledi. ABD Başkanlığına ait Air Force One uçağına binen Trump, görüşmeler için geldiği Vietnam’ın başkenti Hanoi’den ayrıldı.

Trump uçağa bindikten sonra merdiven arabanın arıza yapması üzerine, korumaların aracı iterek uçaktan ayırdığı gözlendi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.