  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Trump ve Sisi, bölgesel meseleleri görüştü
Aktüel

Trump ve Sisi, bölgesel meseleleri görüştü

Yeniakit Publisher
2020-12-04 03:43:40 -
Trump ve Sisi, bölgesel meseleleri görüştü

KAHİRE (AA) - ABD Başkanı Donald Trump ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, bölgesel meseleleri ve ikili iş birliğini görüştü.

Mısır Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Bessam Razi Facebook sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, Trump ile Sisi'nin gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki iş birliği ile bölgesel meseleleri ele aldığını kaydetti.

Görüşmede, Sisi'nin, iki ülke arasındaki ilişkilerin pekiştirilmesi konusunda harcadığı çabalardan ötürü Trump'a teşekkür ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Mısır ile ABD arasındaki yapıcı iş birliği ve verimli ortaklığı öven Trump ise karşılıklı görüş birliğinin, Orta Doğu'da güvenlik ve istikrarın sağlanmasında merkezi bir rol oynadığını vurguladı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan üzücü haberi dünyaya duyurdu
Dünya

Azerbaycan üzücü haberi dünyaya duyurdu

Dağlık Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtaran Azerbaycan çatışmalarda 2 bin 783 askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
AK Parti’nin adayı HDP’yi 3’e CHP’yi 5’e katladı
Gündem

AK Parti’nin adayı HDP’yi 3’e CHP’yi 5’e katladı

Siverek ilçesi Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın'ın istifası sonrası belediye meclisinin yaptığı seçimde, AK Parti’nin adayı Ayşe Çakmak, HDP’y..
Erdoğan bu fotoğrafı hatırlattı: Ahlaksız adam, pişmiş kelle gibi sırıtıyor
Gündem

Erdoğan bu fotoğrafı hatırlattı: Ahlaksız adam, pişmiş kelle gibi sırıtıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri hakkındaki rezil sözleri nedeniyle büyük tepki çeken CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın şehit cenazesindek..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay