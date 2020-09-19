Trump ve FBI Direktörü arasında anlaşmazlık

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, FBI Direktörü Chris Wray'ın dün bir kongre oturumunda "Antifa bir örgüt değil bir ideoloji." sözlerine tepki gösterdi. Trump, bu açıklamanın kendisini son derece rahatsız ettiğini bildirdi.

Wray, perşembe günü Amerikan Kongresinde katıldığı bir oturumda, Trump'ın terör örgütü olarak tanınacağını bildirdiği Antifa'nın bir örgüt değil ideoloji olduğunu söyledi.

Bunun üzerine Trump, Minnesota eyaletinde yapacağı miting için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilere açıklama yaparak, Wray'in dün Kongrede söylediği birçok konuya katılmadığını vurgulayarak Antifa üyelerinin kötü, suçlu, anarşist, ayak takımı, yağmacı, isyancı insanlar olduğunu ve bunların birçok insana zarar verdiğini söyledi.

Wray'in Antifa hakkında bu nitelemelerin hiçbirini kullanmayıp, "ideoloji" demesine tepki gösteren Trump, Wray'in ifadesinden rahatsız olduğunu, neden bildiklerini söylemediğini merak ettiğini belirtti.

Görevden alacak mı?

ABD Başkanı Trump'a, Wray'i görevden almayı düşünüp düşünmediği soruldu. Trump, bunun üzerine birçok seçeneğe baktıklarını, Wray'in kongrede sorulara verdiği yanıtları sevmediğini belirterek 'eminim kendisi de sevmemiştir' ifadeleriyle gözdağı verdi.

Trump, Wray'in bir noktada kendisi ile aynı fikre geleceğine emin olduğunu söyledi.