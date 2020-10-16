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Dünya Trump ve Biden canlı yayında sınav verecek
Dünya

Trump ve Biden canlı yayında sınav verecek

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ve ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın canlı yayında seçmenlerin karşısına çıkarak sorularını yanıtlayacağı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 01:18:00 -
Trump ve Biden canlı yayında sınav verecek

ABD Başkanı Donald Trump’ın Miami’de Pere Sanat Müzesi’nde seçmenlerin çıkacağı açıklandı. Seçmenlerin sorularının yanıtlanacağı bu etkinliğin ABD merkezi NBC televizyonundan canlı yayınlanacağı ve programın sunuculuğunu Savannah Guthrie’nin üstleneceği belirtildi.

Diğer taraftan, ABD Başkan Adayı Joe Biden’ın da Philadelphia’da Ulusal Anayasa Merkezi’nde ABC televizyonunun programına katılacağı, bu programın sunuculuğunu ise George Stephanopoulos’un üstleneceği bildirildi.

22 Ekim'de gerçekleşecek

Biden ve Trump’ın 15 Ekim’de yapılması planlanan tartışma programı, Başkan Trump’ın koronavirüse yakalanmasının ardından iptal edilmişti.

Başkan adaylarının kampanya ekipleri, ikinci tartışma tarihleri konusunda anlaşamadılar.

Üçüncü tartışmanın ise 22 Ekim’de Tennessee eyaletindeki Nashville kentinde yapılacağı öğrenildi.

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