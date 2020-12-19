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Aktüel Trump ve BAE Veliaht Prensi telefonda görüştü
Aktüel

Trump ve BAE Veliaht Prensi telefonda görüştü

Yeniakit Publisher
2020-12-19 01:18:21 -
Trump ve BAE Veliaht Prensi telefonda görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed al Nahyan ile yaptığı telefon görüşmesinde BAE ve Bahreyn ile İsrail arasında imzalanan anlaşmaların uygulanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada, Trump ve Al Nahyan'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Trump'ın Al Nahyan'ı, BAE ve Bahreyn ile İsrail arasında imzalanan anlaşmaların uygulanmasındaki süreçten dolayı tebrik ettiğini aktaran Deere, iki liderin önemli ikili güvenlik konularını ve birlikte çalışma alanlarını ele aldığını belirtti.

Ayrıca görüşmede, BAE ve ABD'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesi ile ekonomilerin normalleştirilmesinin de ele alındığını kaydeden Deere, "İki lider, BAE'nin gelecek yılki World Expo'ya ev sahipliği yapmasını sabırsızlıkla bekliyor." ifadesini kullandı.


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