  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Trump ve BAE Veliaht Prensi Al Nahyan'dan Libya görüşmesi

ABD Başkanı Trump ile BAE Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan, Libya'da gerginliğin azaltılmasını ele aldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 07:37:00 -
Trump ve BAE Veliaht Prensi Al Nahyan'dan Libya görüşmesi

ABD Başkanı Donald Trump ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, yaptıkları telefon görüşmesinde Libya'da gerginliğin azaltılmasını ele aldı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada, Trump ve Al Nahyan'ın bugün bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

"İki lider, yabancı güçlerin çıkarılması ile Libya'da gerginliğin azaltılması da dahil birçok konuyu ele aldı." ifadesine yer verilen açıklamada, Trump ve El Nahyan'ın ABD ile BAE arasındaki stratejik ilişki ve ortaklığı da konuştuğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Trump'ın görüşmede, BAE halkına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleleri için iyi dileklerini ilettiği aktarıldı.

Trump, pazartesi günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ayrı ayrı yaptığı telefon görüşmelerinde Libya meselesini ele almıştı.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı