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Dünya Trump vazgeçmiyor! Bu video ABD'yi karıştırdı
Dünya

Trump vazgeçmiyor! Bu video ABD'yi karıştırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani, seçimlerin hileli olduğunu kanıtlamak amacıyla Georgia eyaletindeki sandık merkezinden oyların çalındığı iddia edilen bir video yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 18:43:00 -

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde Joe Biden'in galibiyeti kesinleşirken; mevcut Başkan Donald Trump, seçimlerde hile olduğu iddiasından vazgeçmiyor.

Trump'ın avukatı Rudy Giuliani, Georgia eyaletindeki seçim hilesi iddialarını Senato Yargı Komitesine sundu. Giuliani, komiteye sunduğu videoda, sandık görevlilerinin masanın altından dört kutu dolusu toplamda 24 bin oy pusulası çıkardığı ve seçim müfettişi yokken çıkardıkları oyları saydıklarının gösterildiğini ileri sürdü. Giuliani, açıklamasında, "Bu video seçimlerdeki hileyi açıkça ortaya koyuyor" dedi.

Trump taraftarları, seçimlerde hile olduğu iddiasıyla ülkenin birçok bölgesinde protesto düzenlemişti.

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Yorumlar

Abdulcabbar

Beyn-el Milel Tefeci cemaat o hileyi bizde de yaptı, ve halki cazgırlıkla kandırdı, susturdu ve çakma imamı başa getirdi. Lütfen siz bari bu çeteyi çökertin. Aksi halde bu çete DÜNYA SAVAŞINI FİİLEN BAŞLATIYOOOOOORRRRRR!
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