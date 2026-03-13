  • İSTANBUL
Google Maps’e 10 Yılın En Büyük Güncellemesi: Yapay Zeka Navigasyonu Başlıyor

Google, Google Maps uygulamasını yapay zeka teknolojileriyle baştan yenileyerek son yılların en büyük güncellemelerinden birini duyurdu.

Google, Google Maps uygulamasını yapay zeka teknolojileriyle baştan yenileyerek son yılların en büyük güncellemelerinden birini duyurdu. Şirketin geliştirdiği Gemini yapay zeka modelleri ile güncel harita verilerinin bir araya getirildiği yeni sistem, uygulamayı yalnızca bir yol bulma aracından çıkarıp kullanıcılarla etkileşim kurabilen akıllı bir keşif ve navigasyon asistanına dönüştürüyor.

Yeniliğin merkezinde iki önemli özellik bulunuyor: “Ask Maps” ve “Immersive Navigation”. “Ask Maps” özelliği sayesinde kullanıcılar artık haritaya yalnızca adres yazarak arama yapmak yerine, günlük hayatla ilgili daha ayrıntılı ve koşullu sorular sorabiliyor. Örneğin kullanıcılar, telefonlarını şarj edebilecekleri bir kafe ya da akşam saatlerinde aydınlatması açık olan tenis kortları gibi spesifik ihtiyaçları için doğrudan uygulamadan öneri alabiliyor. Böylece uzun yorum listeleri arasında bilgi aramak zorunda kalmadan hızlı sonuçlara ulaşmak mümkün oluyor.

Yeni arayüz ayrıca kullanıcıların planlama işlemlerini tek ekranda yapmasına da imkan tanıyor. Yapay zekanın önerdiği mekanlar harita üzerinde gösterilirken, kullanıcılar aynı ekran üzerinden rezervasyon oluşturabiliyor, konumu kaydedebiliyor, başkalarıyla paylaşabiliyor veya navigasyonu hemen başlatabiliyor.

Güncelleme ile birlikte rota oluşturma sistemi de geliştirildi. Uygulama alternatif bir güzergah önerdiğinde, bu rotanın neden önerildiğini açıklayarak avantaj ve dezavantajlarını kullanıcıya metin halinde aktarıyor. Örneğin daha uzun bir yolun trafik açısından daha hızlı olabileceği gibi bilgiler önceden gösteriliyor. Ayrıca yolculuk başlamadan önce hedef noktanın sokak görünümü önizlemesi sunuluyor ve çevredeki uygun park alanları yapay zeka tarafından listeleniyor.

Yeni yapay zeka destekli özelliklerin ilk aşamada ABD ve Hindistan’daki Android ve iOS kullanıcılarına sunulduğu, diğer ülkeler ile masaüstü sürüm için de yakın zamanda yaygınlaştırılacağı belirtildi.

 

