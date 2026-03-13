KADES ihbarına gittikleri ev cephanelik çıktı

G.B. isimli kadın şahsın KADES uygulaması üzerinden yardım talebinde bulunması üzerine Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Karagedik Mahallesi’nde bulunan ikamete intikal etti. Adreste bulunan G.B., birlikte yaşadığı Alman uyruklu G.P.F. isimli şahsın kendisini darp ettiğini ve silah zoruyla evde tuttuğunu ifade etti.

Şüpheli G.P.F.’nin çelişkili ifadeler vermesi üzerine ekipler konuyu detaylı şekilde araştırdı. Yapılan incelemelerde ikamette silah olabileceği bilgisine ulaşılması üzerine Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi. Fethiye Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda evde yapılan aramalarda, 1 adet otomatik tabanca (Uzi olarak tabir edilen) ve 1 adet şarjör, 1 adet Maestro ibareli otomatik tüfek ve 3 adet şarjör, 1 adet Blow ibareli kurusıkı tabanca ve şarjör, 123 adet av tüfeği kartuşu, 251 adet 9x19 mm tabanca mermisi, içime hazır esrar maddesi, 2 gram ham esrar, 1 adet "Galaix" ibareli kasatura olarak tabir edilen bıçak ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli G.P.F. hakkında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Kasten Yaralama, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve TCK 191 kapsamında adli ve idari işlem başlatıldı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.