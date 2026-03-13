  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Teknoloji-Bilişim
Yeniakit Publisher
Google'dan müthiş teknoloji: Telefonları resmen uçuracak!
Giriş Tarihi:

Google'dan müthiş teknoloji: Telefonları resmen uçuracak!

Google, Android işletim sisteminin çekirdeğini gerçek kullanım verileriyle optimize eden AutoFDO teknolojisi sayesinde akıllı telefonların çok daha hızlı ve verimli çalışmasını sağlayacak.

#1
Foto - Google'dan müthiş teknoloji: Telefonları resmen uçuracak!

Teknoloji devi Google, Android ekosisteminin temel bileşeni olan çekirdek yapısında performansı zirveye taşıyacak yeni bir optimizasyon tekniğini kullanıma sunuyor. Şirket, Android LLVM araç zincirine eklediği yeni destekle birlikte cihazların günlük kullanım performansını gözle görülür şekilde artırmayı hedefliyor.

#2
Foto - Google'dan müthiş teknoloji: Telefonları resmen uçuracak!

ÇEKİRDEK OPTİMİZASYONU NEDEN ÖNEMLİ İşletim sisteminin kalbinde yer alan Android çekirdeği, cihazlardaki işlemci ve donanım bileşenleri arasındaki kritik iletişimi tek başına yönetiyor. Toplam işlemci kullanımının yaklaşık yüzde 40'ını oluşturan bu alanda yapılan ufak iyileştirmeler bile telefonların hızına ve verimliliğine doğrudan etki ediyor.

#3
Foto - Google'dan müthiş teknoloji: Telefonları resmen uçuracak!

AUTOFDO TEKNOLOJİSİ NASIL ÇALIŞIYOR Standart derleme yöntemlerinden farklı çalışan AutoFDO sistemi, gerçek kullanım senaryolarını analiz ederek en sık çalıştırılan kod bölümlerini özel olarak tespit ediyor. Google'ın laboratuvar testlerinde en popüler 100 uygulamayı inceleyerek bulduğu bu kritik kodlar, öncelikli olarak derlenerek sistemin çok daha akıcı hale gelmesini sağlıyor.

#4
Foto - Google'dan müthiş teknoloji: Telefonları resmen uçuracak!

ANDROID 15 VE 16 İLE BİRLİKTE GELİYOR Yeni teknoloji sayesinde uygulamalar daha hızlı açılırken, cihazların genel performansında ve pil ömründe ciddi artışlar yaşanması bekleniyor. Şimdilik Android 15 ve Android 16 tabanlı cihazların çekirdek sürümlerine eklenen bu gelişmiş sistemin, gelecekte kamera ve modem gibi donanım sürücülerine de genişletilmesi planlanıyor./

