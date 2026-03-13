Google'dan müthiş teknoloji: Telefonları resmen uçuracak!

AUTOFDO TEKNOLOJİSİ NASIL ÇALIŞIYOR Standart derleme yöntemlerinden farklı çalışan AutoFDO sistemi, gerçek kullanım senaryolarını analiz ederek en sık çalıştırılan kod bölümlerini özel olarak tespit ediyor. Google'ın laboratuvar testlerinde en popüler 100 uygulamayı inceleyerek bulduğu bu kritik kodlar, öncelikli olarak derlenerek sistemin çok daha akıcı hale gelmesini sağlıyor.