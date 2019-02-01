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Trump Twitter'dan esti gürledi! Onları hedef aldı

ABD Başkanı Donald Trump, '(ABD Senatosu Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer) Schumer ve Demokratlar, İran'a karşı zayıf ve pasif olmanın büyük hayranları. Ülkemize karşı oluşturdukları tehlike ile ilgili hiçbir fikirleri yok.' açıklamasında bulundu.

01 Şubat 2019 Cuma 06:26
Trump Twitter'dan esti gürledi! Onları hedef aldı

Trump, Schumer'in dün yaptığı "CIA Başkanı, Trump'ı İran konusunda  eğitmeli" açıklamasına Twitter hesabından tepki gösterdi.

Başkan Trump, paylaşımında, "Schumer ve Demokratlar, İran'a karşı  zayıf ve pasif olmanın büyük hayranları. Ülkemize karşı oluşturdukları tehlike  ile ilgili hiçbir fikirleri yok. Yaptırımlar ve İran anlaşmasının feshedilmesi  nedeniyle İran şu anda finansal kaos içinde. Demokratlar bizi kötü bir yere  koyuyor ama şimdi iyi" ifadesini kullandı.

Trump'tan Çin ve duvar paylaşımı

Trump, Twitter paylaşımlarında Çin ve ABD ilişkilerine de değindi.

Trump, "Çin'in sadece şu anda olduğu gibi piyasalarını finansal  hizmetlere değil, aynı zamanda imalat, çiftçiler ve diğer ABD işletmeleri ve  endüstrilerine açmasını bekliyoruz. Bunlar olmadan yapılan bir anlaşma kabul  edilemez" değerlendirmesinde bulundu.

Twitter'da Meksika sınırına örülecek duvar konusunda da açıklamada  bulunan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Yasa dışı kişilerin büyük karavanlar yoluyla ülkemizi istila  girişimlerini durdurmak için güney sınırına daha çok askeri kuvvet gönderiliyor.  Daha önceki göçmen karavanlarını durdurduk, bunları da durduracağız. Bir duvarla bu çok daha kolay ve ucuz olacaktı. Duvar örülüyor."

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 06:26
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