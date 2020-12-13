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Dünya Trump, Türkiye'yi de içeren tasarıyı veto edeceğini söyledi
Dünya

Trump, Türkiye'yi de içeren tasarıyı veto edeceğini söyledi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Trump, içinde Türkiye'ye ilişkin kararların da bulunduğu savunma bütçesi tasarısını veto edeceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 23:47:00 -
Trump, Türkiye'yi de içeren tasarıyı veto edeceğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada Senato ve Temsilciler Meclisi'nden geçen ve Türkiye'ye de yaptırımlar içeren yeni savunma bütçesini veto edeceğini açıkladı.

Bugün yaptığı paylaşımda yasanın Çin'in işine yaradığını belirten Trump, daha önce de söz konusu tasarının sosyal medya şirketlerine yasal güvence sağlayan bir düzenlemenin iptali, ulusal anıtların korunması, 5G için izin ve yurtdışında asker sayısının azaltılması gibi maddeleri içermesi gerektiğini vurgulamıştı.

Tasarı hem Senato'dan hem de Temsilciler Meclisi'nden üçte iki çoğunlukla geçtiği için Başkan'ın vetosu geçersiz sayılabilecek.

Trump bekletmişti

Savunma tasarısında Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemi sebebiyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerika’nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) olarak bilinen yasa kapsamında Türkiye’ye uygulanması öngörülen yaptırımları bir süre bekletmişti.

Savunma tasarısında ABD Başkanı Trump’ın 30 gün içinde CAATSA uyarınca dört ya da beş yaptırım maddesini uygulaması öngörülüyor.

4 bin sayfadan oluşan 740 milyar dolarlık Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası, 2021 yılında savunma alanında yapılacak harcamaların kapsamını belirliyor.

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