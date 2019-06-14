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Trump tüm dünyaya duyurdu: Ne onlar ne de biz...

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Abe'nin İran ile görüşmesine ilişkin, "İran ile anlaşmaya ne onlar hazır ne de biz" açıklamasını yaptı.

14 Haziran 2019 Cuma 01:46
Trump tüm dünyaya duyurdu: Ne onlar ne de biz...

ABD Başkanı Trump, resmi Twitter hesabından Japonya Başbakanı Abe'nin İran ile ABD arasındaki gerginliğin azaltılması ve Orta Doğu'da istikrarın sağlanması için Tahran'a yaptığı ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Abe'nin İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüşmek üzere İran'da bulunmasından memnuniyet duyduğunu belirten Trump, "Şahsen, (ABD ile İran arasında) bir anlaşma yapmayı düşünmek için dahi erken olduğunu hissediyorum. Ne onlar ne de biz buna hazırız." ifadelerini kullandı.

"İran'ı sorumlu tutuyoruz"

Trump daha sonra, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Umman Körfezi'nde Japonya'ya giden iki petrol tankerine yapılan saldırılara ilişkin yaptığı, "Elimizdeki istihbari bilgilere, saldırıyı düzenlemek için kullanılan silahlara ve profesyonelliğe baktığımızda İran'ın sorumlu olduğunu görüyoruz." açıklamasının yer aldığı videoyu tweet attı.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 01:46
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