  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Trump tarihi güne vurgu yapıp uyarıda bulundu
Dünya

Trump tarihi güne vurgu yapıp uyarıda bulundu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Joe Biden'ın yemin töreni öncesi ABD halkına, tansiyonu düşürme ve vandallık olmaması konusunda uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 22:48:00 -
Trump tarihi güne vurgu yapıp uyarıda bulundu

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı yazılı açıklamada, ABD başkanı seçilen Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreni nedeniyle geniş çaplı protestolar olacağı haberlerine dikkati çekti.

Destekçilerine seslenen Trump, "Ortada şiddet, kanunların çiğnendiği eylemler ve her türlü Vandallık olmaması konusunda uyarıyorum." ifadesini kullandı.

Trump, Amerikan değerlerinde şiddete yer olmadığının altını çizerek, "Tüm Amerikalıları, tansiyonu düşürmeye ve sinirlerine hakim olmaya davet ediyorum." çağrısında bulundu.

Trump yanlıları Kongreyi basmıştı

Trump'ı destekleyen on binlerce gösterici 6 Ocak'ta Washington'daki Ulusal Park'ta toplanmış ve ABD Kongresine yürümüştü.

Polis barikatlarını aşan bir grup gösterici, Kongreye girmiş ve ülkede infiale yol açan görüntüler ortaya çıkmıştı.

Çıkan çatışmalarda biri polis 5 kişi ölmüş ve olayların bastırılması için Kongreye ABD Ulusal Muhafız birlikleri sevk edilmişti.

Olayların ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'e, olayları azmettirdiği gerekçesiyle Trump'ı Anayasanın 25. Maddesi kapsamında görevden alması çağrısında bulunmuştu.

Pence ise dün Pelosi'ye gönderdiği mektupta bu maddeyi uygulamayacağını açıklamıştı.

 

ABD ordusu HELIOS lazer silah sistemini teslim alacak
ABD ordusu HELIOS lazer silah sistemini teslim alacak

Teknoloji

ABD ordusu HELIOS lazer silah sistemini teslim alacak

Ülkede büyük panik, 15 bin asker konuşlanacak!
Ülkede büyük panik, 15 bin asker konuşlanacak!

Dünya

Ülkede büyük panik, 15 bin asker konuşlanacak!

ABD en korkunç günlerden birini yaşadı
ABD en korkunç günlerden birini yaşadı

Dünya

ABD en korkunç günlerden birini yaşadı

Abdullah Ağar, ‘Bu tarz saldırılar bize yine gelecek’ dedi ve açıkladı! 3 büyük sırrı açıkladı
Abdullah Ağar, ‘Bu tarz saldırılar bize yine gelecek’ dedi ve açıkladı! 3 büyük sırrı açıkladı

Gündem

Abdullah Ağar, ‘Bu tarz saldırılar bize yine gelecek’ dedi ve açıkladı! 3 büyük sırrı açıkladı

Görev değişimi öncesi Washington'da büyük korku: ABD askerleri böyle görüntülendi!
Görev değişimi öncesi Washington'da büyük korku: ABD askerleri böyle görüntülendi!

Dünya

Görev değişimi öncesi Washington'da büyük korku: ABD askerleri böyle görüntülendi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya

"Gövde gösterisi" yaptı! İran tarihinin en büyük savaş gemisi tanıtıldı

İran tarihinin en büyük savaş gemisi bu sabah büyük bir törenle tanıtıldı. Geminin 6 helikopter, sürat botları ve deniz özel kuvvetlerini ta..
Dünya yaptığı el hareketini konuşuyordu! Öldürüldü
Dünya

Dünya yaptığı el hareketini konuşuyordu! Öldürüldü

Youtube'a çektiği videolarla binlerce takipçi edinen Suriyeli Youtuber Ümmü Seif'in yayınladığı son videodaki el işaretinin ardından öldürül..
Türkiye'ye gelmesi an meselesi olan isme peş peşe mektuplar
Spor

Türkiye'ye gelmesi an meselesi olan isme peş peşe mektuplar

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Fritz Keller, Türkiye'ye transfer olacağı konuşulan Mesut Özil'e bir mektup gönderdi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay