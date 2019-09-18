Trump talimat verdi! Yeni yaptırımlar resmen başlıyor Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yaptırımların arttırılması konusunda talimat verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, AB Hazine Bakanlığı'na İran'a yönelik yaptırımların artırılması talimatı verdi. Ayrıntılar geliyor...

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