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Trump talimat verdi! Yeni yaptırımlar resmen başlıyor

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yaptırımların arttırılması konusunda talimat verdi.

18 Eylül 2019 Çarşamba 16:06
Trump talimat verdi! Yeni yaptırımlar resmen başlıyor

ABD Başkanı Donald Trump, AB Hazine Bakanlığı'na İran'a yönelik yaptırımların artırılması talimatı verdi.

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 16:06
  1. ABD
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