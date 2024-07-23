Trump suikastının izi NATO bildirisinde! Bu işe çok ama çok şaşıracaksınız

Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, Washington'da yapılan NATO zirvesi sonrası yayınlanan bildiriyi kaleme aldı. Özçelik, NATO'nun Ukrayna'da savaşa devam edeceğini ve Trump'ın bu politikaya karşı olduğunu belirtti. Trump'ın, ABD'yi içe döndüreceğini ve dünya savaşını önleyeceğini söylediğini yazan Özçelik, NATO'nun bu politikayı kabul etmeyeceğini ve Trump'a karşı suikast girişiminin bu süreçle bağlantılı olduğunu ifade etti. İsmet Özçelik, dikkat çeken yazısında şunları kaydetti:

"Washington’da yapılan NATO zirvesi…

Sonrasında yayınlanan bildiri.

Özetle şu mesajları içeriyor:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Ukrayna’da savaşa devam.

Her yıl 43,3 milyar dolarlık destek.

Çin, İran, Kuzey Kore ve Belarus’a uyarı.”

Diğer bir ifade ile savaş çığırtkanlığı.

TRUMP’IN TAVRI

Trump ise şunları söylüyor:

“Ukrayna’da savaşı bitireceğim.

ABD’yi içe döndüreceğim.

Dünya savaşını önleyeceğim.”

NATO’nun kararları ile Trump’ın politikaları…

Söylediklerine bakılırsa tam tersi.

Peki NATO bunu kabul eder mi?

Ya da şöyle soralım:

“NATO’yu ABD derin devleti yönetiyor.

Onlar bu işe ne der?”

ADAY YAPILMAMALI

Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi…

“Trump’ın adaylığına izin verilmemeli” demişti.

Biden ve çevresi de benzer ifadeler kullanmıştı.

ABD derin devletinin temsilcileri…

Onların da fikri aynıydı.

Ama başaramadılar.

Trump şu anda aday.

Üstelik de başkanlığa çok yakın.

KİM YAPTI

O zaman ortada tek seçenek kalıyor:

Trump’ı ortadan kaldırmak.

Yaşananlar bu sürecin parçası.

20 yaşında bir genç.

Sorunları olan bir tip.

Hiçbir iz de bırakmamış.

Öldürüldüğü için de konuşturulamıyor.

Servis edilen haberler…

“Bireysel terörist” algısı yaratılıyor.

Bizler için hiç yabancı değil.

Tipik Gladyo eylemlerini andırıyor.

“Trump’a suikastın arkasında kim var?”

Bu sorunun yanıtı belli değil mi?

NATO sonuç bildirgesi ortada.

Suikastın izi orada…

‘İÇ SAVAŞA GİDİYORUZ’

ABD’de iç bölünme büyüyor.

Financial Times ve diğerleri…

Yayınlanan makaleler…

Üniversite öğretim üyeleri…

Hepsi aynı noktada birleşiyor:

“İç savaşa gidiyoruz.”

“ABD’de kutuplaşma arttı.”

“Yarın bugünden daha kötü olacak.”

“Artık birlikte hareket etme olanağı kalmadı.”

YA TRUMP ÖLSEYDİ

Genelde şu tartışılıyor:

“Ya Trump ölseydi, ne olurdu?”

Böyle bir durumda yaşanacaklar değerlendiriliyor.

“İç savaşa ramak kaldı” analizi yapılıyor.

Trump’a destek verenler…

Yoksullaşan orta sınıf…

“Ensesi kızıllar” olarak anılan çiftçiler…

10 milyonu aşan fanatiği…

Yapılan yorumlar çok vahim.

ABD dışarda yenilirken, içeride de patlayacak gibi.

İRAN SAÇMALIĞI

ABD derin devleti suçüstü yakalandı.

Trump da pes etmeye niyetli değil.

“50 bin ABD derin devlet üyesinin işine son vereceğim” demişti.

Suikast girişimi sonrası bu tavrı değişir mi?

ABD derin devletiyle anlaşmaya mı varır…

Yoksa “savaşa devam” mı der…

Bunları göreceğiz.

Bu arada ABD medyasına sızdırılan haber:

“Suikastın arkasında İran var.”

Ciddiye alan olmadı.

ÇARESİZLİK

ABD’nin çaresizliği olarak görüldü.

“ABD yeniliyor” dediğimizde gülenler…

Artık gerçeği görüyorlardır.

ABD tepe taklak gidiyor.

Bunlar daha başlangıç.

Asıl kıyamet dolara alternatif bulununca kopacak.

BRİCS çalışmalarını sürdürüyor.

Gelen bilgilere bakılırsa ilerleme hızlı.

Yeni para birimi ve ödeme sistemi…

ABD’nin işini bitirecek hamle.

ABD Hazine Bakanı Yellen durumun farkında.

ABD müesses nizamının telaşı da bundan.

Ama artık bu işin dönüşü yok.

ABD’nin her çırpınışı…

Her saldırganlığı…

Sonunu yaklaştırıyor."