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Trump skandal kararnameyi imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, Golan'ı İsrail toprağı kabul eden kararnameyi imzaladı.

25 Mart 2019 Pazartesi 19:18
Trump skandal kararnameyi imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzaladı.

Trump, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan başkanlık kararını Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından imzaladı.

"Bunu İsrail halkına ver"

ABD Başkanı, kararnameyi imzaladıktan sonra "Bunun gerçekleşmesi uzun zaman aldı. Bunu İsrail halkına ver" ifadelerini kullandı.

Netanyahu ise Trump'a "İsrail'in şimdiye kadar daha iyi bir arkadaşı olmamıştı" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ise "İsrail'in arkasındayız çünkü değerleri bizim değerlerimiz ve onun kavgası bizim kavgamız" şeklinde konuştu. Pence ayrıca, Amerika'nın Irak'ın nükleer silah kullanmasına asla izin vermeyeceğini söyledi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 19:18
  1. Donald Trump
  2. abd

YORUM YAZ

  • Haydar haydar Haydar haydar 15 dk önce
    Bu o. çocuğunun imzasını kimse iplemez çünki daha karısına sahip değil
  • FeritFerit21 dk önce
    abd israilin ve yahudinin köpekliyini yapıyor inşallah buda abdenin yıkımı olacaktır sezsiz kalan abd vatandaşlarıda bundan mesuldur.
  • A.aA.a29 dk önce
    Tapusu trampetinelindemi de veriyor. Buna mafya aleminde gabanin malına çökmek derler.
  • HaticeHatice34 dk önce
    Kafir bos durmuyor son ikinci dunya savasi yahudileri ortadoguya yerlestirmek ve osmanlinin tamamen yikilmasi icin yapildi soguk savas ise islami iyice yozlastirmak icin yapildi ama son dunya savasi ise israilin yok olusu icin yapilacak adi ustunde kafir secilmis irkmis musanin gectigi her yer onun iste tayyip bey bosuna beka demiyor anlayin islamin son kalesi biziz eger bizim ulkemizi bolerlerse ummet perisan olur ey buraya bazen yorum yazan chp ip sp fto culer iyi dusunun bu ulke bolunurse sizede bu ulkede yasam hakki tanimazlar bilmis olun onlarin kurandaki adi musrik veya kafir ne anlama geldigini bilirsiniz son pismanlik fayda etmez
  • UnalUnal40 dk önce
    Ve ıslamın bir toprak parçası daha yahudilesti eskiden altın karşılığı alırlardı şimdi bedava alıyorlar bu gidişle üste altın bile isterler zaten libya irak suriye yıkım ücretlerini ARAPLARDAN tahsil ediyorlar hem öldürüyor hemde öldürdükleri arapların karşılığı araplardan para alıyorlar Allah verede arap baharı türk baharina dönmeye
  • KemalKemal45 dk önce
    Asrın lideri basar tokadı trump a halleder
  • DoktorDoktor47 dk önce
    Bizim isanımız sabah akşam cola içer ve facebooku tavaf ederse böyle olur. Bu kafirleri az da olsa BOYKOT etmeyenin suratına tüküreyim.
  • orumcek adam orumcek adam 57 dk önce
    One minute ne oldu ? Kosup durduru verseydi ya.

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