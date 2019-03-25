Trump skandal kararnameyi imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzaladı.

Trump, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan başkanlık kararını Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından imzaladı.

"Bunu İsrail halkına ver"

ABD Başkanı, kararnameyi imzaladıktan sonra "Bunun gerçekleşmesi uzun zaman aldı. Bunu İsrail halkına ver" ifadelerini kullandı.

Netanyahu ise Trump'a "İsrail'in şimdiye kadar daha iyi bir arkadaşı olmamıştı" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ise "İsrail'in arkasındayız çünkü değerleri bizim değerlerimiz ve onun kavgası bizim kavgamız" şeklinde konuştu. Pence ayrıca, Amerika'nın Irak'ın nükleer silah kullanmasına asla izin vermeyeceğini söyledi.