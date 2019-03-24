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Trump skandal karara yarın imza atacak!

Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşmede Golan Tepeleri'ni "İsrail toprağı" kabul eden skandal kararnameyi yarın imzalayacak.

24 Mart 2019 Pazar 20:39
Trump skandal karara yarın imza atacak!

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşmede Golan Tepeleri'ni "İsrail toprağı" kabul eden kararnameyi imzalayacağı iddia edildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Vekili ve Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşmede işgal altındaki Golan Tepeleri'ni "İsrail toprağı" kabul eden kararnameyi imzalayacağını açıkladı.

İsrail doğruladı

Katz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail basınında, Trump'ın yarın Netanyahu ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşmede Golan Tepeleri'ndeki "İsrail egemenliğini" tanıyan belgeyi imzalayacağı yönündeki haberleri doğruladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Vekili ve Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşmede işgal altındaki Golan Tepeleri'ni "İsrail toprağı" kabul eden kararnameyi imzalayacağını açıkladı.

Katz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail basınında, Trump'ın yarın Netanyahu ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşmede Golan Tepeleri'ndeki "İsrail egemenliğini" tanıyan belgeyi imzalayacağı yönündeki haberleri doğruladı.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 20:39
  1. abd
  2. İsrail

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  • AdnanAdnan16 dk önce
    Bu siyonist pez.... kendini dünya lideri sanıyor Galiba

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