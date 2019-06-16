Trump şimdi de kendi medyasına sardı! Hainlik, alçaklık, halk düşmanlığı

ABD’nin Rusya’daki elektrik şebekeleri ve diğer hedeflere yönelik siber operasyonları arttırdığına dair haber yapan The New York Times (NYT), bir kez daha ABD Başkanı Donald Trump'ın hedefi oldu. Sert eleştiri yapan Trump, 'hainlik, alçaklık, halk dümanlığı' ifadelerine yer verdi.

"Vatana ihanet eylemi"

Haberini eski ve görevdeki hükümet yetkilileriyle görüşmelerine dayandıran NYT'nin, Moskova'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarına misilleme olarak Rusya’nın elektrik santrallerine ve ülkedeki diğer hedeflere gizli Amerikan bilgisayar kodlarının gönderildiğini yazmasının ardından Trump yine Twitter'a sarıldı:

"Başarısız New York Times'ın ABD'nin Rusya'ya karşı siber saldırıları önemli ölçüde artırdığına dair haber yaptığına inanabiliyor musunuz? Bu ülkemiz için kötü bile olsa her türlü haberi yapmak için umutsuzca çırpınan bir zamanların büyük gazetesinin sanal vatana ihanet eylemidir."

"Aynı zamanda doğru da değil! Bugün Yolsuz Haber Medyamızda her şeyin gideri var. Önlerine ne gelirse yapıyorlar, sonuçlarının ne olabileceğini zerrece düşünmeden. Bunlar gerçek alçaklar ve hiç şüphesiz ki halkın düşmanılar."

Oysa Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, 11 Haziran'da yaptığı açıklamada, ABD'nin Rusya'ya siber saldırıları artırdığını duyurmuştu. O zaman ABD Başkanı, şahin danışmanını vatan hainliğiyle suçlamamıştı.

İç güvenlik bakanlığı ve FBI

Habere göre, "ABD İç güvenlik Bakanlığı ve Federal Araştırma Bürosu (FBI), Rusya’nın ABD ile gelecekte yaşanabilecek herhangi bir ihtilaf halinde Amerikan enerji santrallerini, petrol ve doğal gaz boru hatlarını ve su kaynaklarını sabote edebilecek kötü amaçlı yazılımlar eklediği uyarıları üzerine Rusya'ya karşı aynı alanda daha agresif stratejiler izliyor" ifadelerine yer verildi.

Büyük siber saldırı

Haberde, gizli siber operasyonlara ilişkin detay vermekten kaçınan üst düzey bir istihbarat yetkilisinin "Geçen yıl boyunca dijital müdahaleler çok daha agresif bir hale geldi. Birkaç yıl önce asla düşünmediğimiz ölçekte işler yapıyoruz" sözleri aktarıldı.

Yetkililerin söz konusu özel eylemleri detaylandırmaktan kaçındığı belirtildi.

ABD siber komutanlığı yürütüyor

Siber operasyonların geçen yıl Beyaz Saray ve Kongre tarafından dijital askeri savunma ve saldırılar üzerine geniş yetkiler verilen ABD Siber Komutanlığı tarafından yürütüldüğü vurgulandı.

Başkanlık onayı almadan

Trump, geçen yaz Ulusal Güvenlik Başkanlık Memoranda 13 olarak bilinen gizli bir belgede Siber Komutanlığına Başkanlık onayı almadan çevrimiçi taarruz işlemleri yürütmek için daha fazla yetkiler tanımıştı.

Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da salı günkü açıklamasında kendilerine karşı siber operasyonlar yürüten Rusya veya diğer ülkelere yönelik "Bedel ödeyeceksiniz" mesajı vermek için dijital hedeflere karşı daha geniş bir yaklaşım sergilediklerini söylemişti.

Dijital soğuk savaş tırmanıyor

NYT, Rusya'ya yönelik artan siber taarruzlarla Washington ile Moskova arasında günlük dijital Soğuk Savaş'ı tırmandırma riski bulunduğuna da dikkat çekti.

İki ülke arasında enerji santrallerinin zaten uzun yıllardır düşük yoğunluklu bir savaşın alanı olduğuna işaret edilen haberde, ABD stratejisinin saldırıya yönelik değiştiği ve Washington ile Moskova arasında çıkabilecek bir çatışmada ABD'nin siber saldırılar yapabilecek bir kozu elinde bulundurduğu uyarısının verilmesinin amaçlandığı anlatıldı.

ABD Siber Komutanlığı tarafından 2020 seçimleri için Rusya’nın ABD'deki bazı kilit eyaletlerde seçici olarak elektrik kesintileri deneyebileceği ihtimalinin araştırıldığı, bunun için caydırıcı stratejilere ihtiyaç olduğu kaydedildi.