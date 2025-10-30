Trump-Şi zirvesi nükleer gölgede başladı: ABD Başkanı'ndan Savaş Bakanlığı'na kritik talimat

ABD Başkanı Donald Trump’ın Asya gezisi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Güney Kore'de gerçekleştirdiği zirveyle doruk noktasına ulaştı. Busan kentindeki buluşma, ticaret gerilimlerinin yanı sıra nükleer silahlanma mesajlarıyla da dikkat çekti.

TRUMP'TAN KRİTİK ZİRVE ÖNCESİ NÜKLEER MESAİ

ABD Başkanı Trump, Şi Cinping ile bir araya gelmeden hemen önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, küresel dikkatleri zirveden farklı bir noktaya çekti. Trump, Çin'in büyük çaplı silahlanmasına karşılık olarak şu talimatı verdiğini duyurdu:

“Savaş Bakanlığı'na nükleer silahları diğer ülkelerle eşit şartlarda test etme talimatı verdim. ABD nükleer silah testlerini ve hazırlıklarını derhal artıracak. Güç yoluyla barış üstünlüğü kaptırmayacağız.”

Trump ayrıca, “G2 birazdan toplanıyor. Amerika için HARİKA bir anlaşma yapacağız-adil, hızlı ve kararlı. Çin bu kez ciddi olduğumuzu biliyor” paylaşımını yaparak zirveye dair iyimserliğini dile getirdi. ABD Başkanı, bir gün önce de Güney Kore'ye nükleer denizaltı inşa etmeleri için onay verdiklerini açıklamıştı.

KRİTİK ZİRVE BAŞLADI: TİCARET ANLAŞMASI İMZALANIR MI?

6 yıl aradan sonra ilk kez bir araya gelen iki liderin Busan'daki toplantısı, Türkiye saatiyle 5.00'te başladı. Liderler, toplantının açılışında basına kısa açıklamalarda bulundu:

Donald Trump: Şi Cinping'e "Seni tekrar görmek güzel" diye seslendi ve "Bugün ticaret anlaşması imzalayabiliriz," dedi. Ardından "Şi çok çetin bir müzakereci ama çok iyi ilişkilerimiz var. Çok başarılı bir görüşme gerçekleştireceğimize eminim," ifadelerini kullandı.

Şi Cinping: "Çin ile ABD ortak ve dost olmalı" ifadesini kullandı ve ikili ilişkileri inşa etmeyi sürdürmek için ABD ile birlikte çalışmaları gerektiğini belirtti. Şi, ayrıca Trump'ın Gazze'de ateşkes için gösterdiği çabaları takdir ettiğini söyledi.

İki liderin üç-dört saat sürmesi beklenen görüşmesinde; gümrük tarifeleri, nadir madenler ve yarı iletken ürünlerine uygulanan ihracat kısıtlamaları ve başta Kuzey Kore olmak üzere bölgesel güvenlik gibi kritik stratejik konular masaya yatırılacak.