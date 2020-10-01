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Aktüel Trump, seçimler için canlı yayın tartışmalarına yeni kurallar getirilmesine karşı
Aktüel

Trump, seçimler için canlı yayın tartışmalarına yeni kurallar getirilmesine karşı

Yeniakit Publisher
2020-10-01 22:18:33 -
Trump, seçimler için canlı yayın tartışmalarına yeni kurallar getirilmesine karşı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım seçimlerindeki Demokrat rakibi Joe Biden ile yapacağı canlı yayın tartışmaları için yeni kurallar getirilmesi konusunda, "Geçen sefer kolaylıkla galip gelmişken, Başkanlık Tartışmaları Komisyonunun (CPD) ikinci ve üçüncü canlı yayın tartışmaları için kuralları değiştirmesine neden izin vereyim?" ifadesini kullandı.

ABD'de salı akşamı Trump ve Biden arasında yapılan ve iki adayın sıklıkla birbirinin sözünü kesmesiyle "kaos" ortamına dönüşen canlı yayın tartışmasının yankıları hala sürüyor.

Söz konusu tartışmanın ardından oluşan rahatsızlıklar nedeniyle, tartışmaların organizasyonunu üstlenen CPD'nin 15 ve 22 Ekim tarihlerinde yapılacak tartışmalar için yeni kurallar üzerinde çalışmaya başlamasına Trump'tan tepki geldi.

Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "Geçen sefer kolaylıkla galip gelmişken, CPD'nin ikinci ve üçüncü canlı yayın tartışmaları için kuralları değiştirmesine neden izin vereyim?" ifadesine yer verdi.

- "Kaotik tartışmanın" ardından yeni kurallar gündemde

Trump ile Biden arasındaki ilk tartışma, Trump'ın sürekli araya girerek rakibi Biden'ın sözünü kestiği, Biden ve Trump'ın birbirlerini dinlemeden aynı anda konuşarak karşılıklı suçlamalara yanıt verdikleri anların yoğunluğu nedeniyle yorumcular tarafından "kaotik" olarak nitelendirilmişti.

ABD medyasında yer alan haberlere göre komisyon, moderatörün gerektiğinde konuşmacıların mikrofonlarını kapatabilmesi dahil bir dizi önlem üzerinde çalışıyor.

Konuşmacılardan birinin diğerinin sözünü kesmesi halinde karşı tarafa ilave süre verilerek cezalandırılması, komisyonun değerlendirdiği önlemler arasında bulunuyor.

Öte yandan tarafların konuşma sürelerini kullanmalarının ardından karşılıklı tartışmanın teşvik edildiği münazara tarzındaki kısımların formattan tamamen çıkarılması da gündemde.

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