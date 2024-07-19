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Medya Trump seçimi görebilecek mi? Suikastın arkasında onların olduğunu sağır sultan bile biliyor
Medya

Trump seçimi görebilecek mi? Suikastın arkasında onların olduğunu sağır sultan bile biliyor

Yeniakit Publisher
2024-07-19 12:50:00 -
Trump seçimi görebilecek mi? Suikastın arkasında onların olduğunu sağır sultan bile biliyor

Turgay Güler, Trump'a yönelik suikast girişiminin arkasında ABD müesses nizamının olduğunu yazdı. Biden'ın başkanlığının göstermelik olduğunu ve müesses nizamın Trump'ı istemediğini belirten Güler, Trump'ın ABD'nin dış politikadaki çıkarlarıyla çatıştığını vurguladı. Turgay Güler, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

Turgay Güler, Trump'a yönelik suikast girişiminin arkasında ABD müesses nizamının olduğunu yazdı. Biden'ın başkanlığının göstermelik olduğunu ve müesses nizamın Trump'ı istemediğini belirten Güler, Trump'ın ABD'nin dış politikadaki çıkarlarıyla çatıştığını vurguladı. Turgay Güler, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"ABD müesses nizamı Ukrayna-Rusya savaşının bitmesini istemiyor. Ukrayna umurunda değil hedef Rusya. Ukrayna ve AB ABD'nin yerine savaşıyor.

ABD müesses nizamı Gazze'de Filistinlilerin katledilmesinden rahatsız değil. İsrail'i destekliyor. Siyonist İsrail'in tüm savaş harcamalarını ABD karşılıyor. Bu sayede Ortadoğu'yu İsrail üzerinden kontrolü altında tutuyor.

ABD müesses nizamı Suriye'de, Irak'ta PKK'ya destek veriyor. Hem silah hem para hem de eğitim desteği. PKK ABD'nin yerine Türkiye'yle savaşıyor.
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ABD müesses nizamı Esad'ın devrilmesini istemiyor. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve demokratik seçimler umurunda değil.

ABD müesses nizamı Çin'i durdurmak istiyor. Vekili Tayvan. Savaş kapıda. Japonya, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Avustralya ittifakı Çin'e karşı ABD'nin yanında saf tutuyor.

Gelelim şimdi mevzuya. ABD müesses nizamı Biden'ın göstermelik başkanlığının arkasından bu işleri çeviriyor. Aslında Biden diye bir başkanları yok. Var da yok! Demem o ki Biden'ın bir iradesi yok.

Hal böyle iken Biden'ı devirececeğine kesin gözüyle bakılan Trump'a yönelik bir suikast girişimi sergileniyor. Hem de gündüz gözüyle. Göstere göstere. O meydanda herkes suikastçıyı görüyor. Ne hikmetse ABD güvenlik güçleri göremiyor. Ta ki silahını ateşleyip Trump'ı kulağından vuruncaya kadar.

Suikastçıyı 'kıçından' vurup etkisiz hale getirmek varken kafasından vurup imha ediyorlar.

Hasılı Trump'a yönelik suikastın arkasında ABD müesses nizamının olduğunu sağır sultan biliyor.

Çünkü Trump Ukrayna-Rusya savaşının bitmesini istiyor. Gazze'de ateşkes sağlanmasını da. Ortadoğu'dan bir şekilde çekilmek istiyor. Çin'le de iyi ilişkiler. ABD müesses nizamı da bu durumdan hoşnut değil.

Bu arada Trump övücülüğü de yapmıyorum. Onun da günah galerisi hayli kabarık!

Ve tam bu esnada ABD müesses nizamı suikastın arkasında İran parmağı var yalanını tedavüle sokuyor. Düpedüz yalan. İşin tuhaf yanı Türkiye'de de birileri balıklama atladı bu yalana.

Zira dünyadan haberleri yok!

Yazık!

Ve son bir not. Acaba Trump seçimi görebilecek mi?"

 

 

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