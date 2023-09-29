Trump: Rusya servet kazanıyor, ülkemizi kaybedeceğiz

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın yüksek petrol fiyatlarından yararlanarak servet üstüne servet kazandığını söyledi.

Eski Başkan Donald Trump dün yaptığı açıklamada, artan enerji fiyatlarının Rusya'nın gelirlerini artırdığını ve ABD'nin yeşil enerjiye geçiş girişimi nedeniyle büyük ekonomik tehditlerle karşı karşıya olduğunu iddia etti.

"ELETRİKLİ OTOMOBİL" TEPKİSİ

Detroit yakınlarındaki sendikasız bir otomobil parçası üreticisi olan Drake Enterprises'te bulunan destekçilerine seslenen Trump, Başkan Joe Biden yönetimini elektrikli otomobil ve yeşil enerjiye ilişkin politikalarından dolayı kınadı ve bunun ABD otomobil endüstrisi için bir tehlike olduğunu belirtti.

Trump, elektrikli otomobile geçişin Amerika'nın en büyük otomobil üreticilerindeki faaliyeti durduracağını ve sonunda fabrikaları devre dışı bırakacağı konusunda uyardı.

Eski başkan, "Otomobil işçileri için Biden'ın elektrikli otoya geçişi işsizliğe yani cehenneme geçiştir." dedi.

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"ÜLKEMİZİ KAYBEDECEĞİZ"

Trump'a göre ABD, başkan olarak görev yaptığı süre boyunca enerji konusunda Rusya ve Çin'e göre "daha bağımsızdı", oysa şimdi "ülkelere bize benzin vermeleri için yalvarıyoruz."

Trump, Moskova'nın "servet kazandığını" ve yüksek petrol fiyatlarından yararlanmaya devam ettiğini öne sürerek "Ülkemizi kaybedeceğiz" uyarısında bulundu.

Küresel petrol fiyatları, OPEC ve Rusya liderliğindeki müttefiklerinin gönüllü üretim kesintilerinin ardından Haziran ayından bu yana yüzde 30 arttı. Perşembe günü fiyatlar bir yıldan uzun bir sürenin ardından en yüksek seviyesine ulaştı ve Brent petrol varil başına 97 doların üzerine çıktı. ABD West Texas Intermediate vadeli işlemleri varil başına 95 dolara ulaşırken Ağustos 2022'den bu yana en yüksek fiyat oldu.

Uzmanlar fiyatların yılın geri kalanında yüksek kalacağını öngörüyor.