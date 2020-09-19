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Dünya Trump: Rusya, hipersonik füzeyi Obama döneminde bizden çaldı
Dünya

Trump: Rusya, hipersonik füzeyi Obama döneminde bizden çaldı

ABD Başkanı Donald Trump, bir önceki dönem ABD Başkanı Barrack Obama döneminde Rusya’nın hipersonik füze teknolojisini kendilerinden arakladığını öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2020-09-19 15:20:00 - 2020-09-19 15:39:06
Trump: Rusya, hipersonik füzeyi Obama döneminde bizden çaldı

3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimi öncesi mitinglere başlayan ABD Başkanı Trump’ın rotası Minnesota idi.

Herhangi bir füzeden 5 kat daha hızlı süper hipersonik füzeye sahip olduklarını ifade eden Trump, Rusya’nın Obama’dan bu bilgileri çalarak kendi füzesini geliştirdiğini ifade etti.

"En güçlüüsü bizde"

İddiaların arkasından “İnsanlığın bildiği en güçlü silaha” sahip olduklarını da söyleyen Trump, bu silahın Rusya ve Çin’in kıskanmasına sebep olacak kadar gelişmiş bir teknolojiye sahip olduğunu belirtti.

Trump, mayıs ayında Beyaz Saray’daki bir törende şu anda dünyada var olan herhangi bir füzeden 17 kat daha hızlı gidebilen bir füze üzerinde çalıştıklarını ileri sürmüştü.

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