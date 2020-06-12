Trump resmen savaş ilan etti: Kanlı bir çatışma çıkabilir

ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesiyle başlayan protestolar her geçen gün şiddetini arttırarak devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz gün Seattle’da göstericilerin, belediye ve meclis binalarını işgal ederek meclis binasına "Seattle Otonom Bölgesi" tabelası asması, Trump’ın terörist gruplar iddialarını hızlandırmasına neden oldu.

Twitter hesabından, Seattle Valisi’ni de işin içinde olmakla suçlayan Trump, "Radikal solcu Demokratlar tarafından yönetilen Seattle, iç teröristlerin egemenliğine geçti. Kanun ve nizam!" ifadelerini kullanmıştı.

"Gerekeni ben yaparım"

Protestoculara “iç teröristler” diyerek şiddet ve nefret söylemini körükleyen Trump, valinin "sığınağına geri dön" eleştirilerine aldırmadan tweet atmayı sürdürdü.

"İç teröristlerin egemenliğine geçen şehrinizi geri alın. Almazsanız, ben alırım. Bu bir oyun değil. Bu çirkin anarşistler acilen durdurulmalı" diyen Trump, polis güçlerini kuvvetlendireceğini açıkladı.

"Polisinizi elinizden almaya çalışıyorlar"

Demokratların silahsızlandırma çağrılarını eleştiren Trump, "Radikal solcu Demokratlar önce silahlarınızı elinizden almaya çalışmıştı, şimdiyse polisinizi almaya çalışıyorlar!" dedi.

Protestocular silahlanmaya başladı

Trump’ın hedef gösteren tweetleri, Seattle’da süregelen özerk bölge eylemleri için de "çatışma sinyali" haline geldi. Göstericilerin özerk bölge ilan ettikleri Capitol Hill’de eylemler barışçıl ve demokratik yollarla ilerliyor gibi gözükse de, bölgenin güvenliğini sağlamaktan sorumlu olan bazı eylemcilerin silahlandığı da görüldü.

CNN muhabirinden çatışma uyarısı

Özerk bölgeden canlı yayın yapan CNN muhabiri, yaptığı yayın sırasında olası çatışmalardan korkulduğunu dile getirdi. Göstericilerin şimdiye dek son derece barışçıl bir biçimde bölgede faaliyet gösterdiğini söyleyen muhabir, yaptığı anonsta eylemcilerin isteklerinin polis kuvvetlerine ayrılan bütçenin kısıtlanması ve yetkilerinin azaltılması olduğunu söyledi.

"Oldukça kanlı bir çatışma çıkabilir"

"Buradaki protestocuların bazıları gerçekten silahlı. Eğer yönetim, buradaki insanları polis kuvvetiyle ve silah zoruyla bölgeden ayrılmaya zorlarsa korkarım ki oldukça kanlı bir çatışma çıkabilir" sözleriyle dengelerin ne kadar hassas olduğunu da gözler önüne serdi.