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Dünya Trump peşini bırakmıyor: Biz kazanacağız
Dünya

Trump peşini bırakmıyor: Biz kazanacağız

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Biz kazanacağız. Yüzbinlerce kişi DC'de (Washington) desteklerini gösteriyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 00:38:00 -
Trump peşini bırakmıyor: Biz kazanacağız

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden destekçileri tarafından ülkenin başkenti Washington DC'de başkanlık seçim sonuçlarına karşı düzenlenen yürüyüşe dair açıklama yaptı.

"Biz KAZANACAĞIZ" diyen Trump, "Yüzbinlerce kişi DC'de (Washington) desteklerini gösteriyor. Onlar, 'hileli' ve 'yozlaşmış' bir seçimi desteklemeyecekler." Dedi.

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