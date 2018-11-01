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Trump 'Ordumuz sizi bekliyor' demişti... Binlerce asker gönderileceğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Latin Amerika ülkelerinden ABD sınırına doğru hareket eden göçmen konvoyunun engellenmesi için sınır hattına 10 ila 15 bin arasında asker göndereceklerini açıkladı.

01 Kasım 2018 Perşembe 01:24
Trump 'Ordumuz sizi bekliyor' demişti... Binlerce asker gönderileceğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Latin Amerika ülkelerinden ABD'ye doğru hareket eden göçmen konvoyunun ülkeye girişine izin vermeyeceklerini vurgulayan Trump, "Sınır Kontrol güçleri ile Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza birliklerinin yanı sıra sınıra 10 ila 15 bin arasında asker göndereceğiz. Kimse sınırdan içeri girmeyecek. Bu kişilerin içeri girmesine izin vermeyeceğiz." dedi. Trump ayrıca, söz konusu göçmen konvoyunun oluşmasına ve yola devam etmesine izin veren Latin Amerikan ülkelerine ABD'nin yaptığı yardımları kesmeyi ciddi şekilde düşündüklerini de sözlerine ekledi.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Orta Amerika'dan ABD'ye doğru yola çıkan göçmen konvoyuna karşı önlem olarak Meksika sınırına 5 bin 200 asker sevk edeceği bildirilmişti. Pentagon'un bu sevkiyatı tartışmalara neden olurken, bu adım, son yıllarda Afganistan'ın ardından yapılan en fazla asker sevkiyatı olarak görülüyor. Resmi rakamlara göre ABD'nin Afganistan'da 15 bin, Irak'ta 5 bin 200, Suriye'de ise 2 bin askeri bulunuyor. 

Trump 'Ordumuz sizi bekliyor olacak' demişti

ABD Başkanı Trump, önceki gün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, göçmen konvoyunu "ülkesini işgal" olarak nitelemiş ve "Ordumuz sizi bekliyor olacak." yorumunu yapmıştı. 

Birleşmiş Milletler (BM), Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan ''göçmen kervanı"na 7 binden fazla kişinin katıldığını bildirmişti.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 01:24
  1. Ordu
  2. Birleşmiş Milletler
  3. Donald Trump
  4. ABD

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