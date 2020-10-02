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Dünya Trump ölürse ne olacak? ABD bunu konuşuyor
Dünya

Trump ölürse ne olacak? ABD bunu konuşuyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın yeni tip koronavirüse yakalanması sonrası ABD'de bundan sonraki süreç tartışılıyor. Herkes "Trump ölürse ne olacak?" sorusunun cevabını arıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 21:45:00 -
Trump ölürse ne olacak? ABD bunu konuşuyor

Twitter hesabından paylaşımda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Kendisi ve eşi Firs Lady Melania Trump'ın koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.

Açıklama sonrası ABD'de Turmp'a bir şey olursa ne olacak? gibi soruların cevabı aranıyor.

1- Trump'ın karantina boyunca Başkanlığa devam edecek mi?

ABD Başkanı Donald Trump'ın 10 gün boyunca Beyaz Saray'daki konutunda izalasyon altında kalacağı belirtiliyor. Beyaz Saray Doktoru Sean Hanley, Trump'ın izolasyon sürecinde işlerini devam ettireceğini söyledi. Trump bir dahaki testte negatif çıkarsa izalasyonun kalkacağı belirtiliyor. Negatif çırsa da izalasyonun devam edeceği belirtiliyor.

2- Seçim süreci nasıl etkilenecek

Ülkede yapılacak 3 Kasım seçimlerine 1 ay kala Trump'ın koronavirüse yakalanması bazı belirsizlikleri de gündeme getirdi.

Başkan Trump tüm seçim çalışmalarını iptal etmek zorunda kaldı.

Trump'ın, Demokrat Rakibi Joe Biden ile 15 Ekim'de Miami'de 2. kez yapacağı canlı yayın tartışmasının durumu belirsizliğini koruyor.

3- Trump'ın durumu ağırlaşırsa ne olacak?

Beyaz Saray yetkilileri ABD Başkanı Trump'ın hafif semptomlar gösterdiğini belirtse de, Trump'ın durumu ağırlaşırsa ne olacağı merak konusu oldu.

ABD Anayasasının 25. ek maddesinde, Başkan görevini yürütemeyecek durumda olursa yerine Başkan Yardımcısını görevlendiriyor.
Trump çalışamacağını kongreye bildirirse Başkan Yardımcısı Pence, "Başkan Vekili" görevini yürütebilir.

4- Trump, yaşamını yitirir ya da komaya girerse ne olacak?

Başkan Trump'ın görevini yerine getiremeyecek olması ya da ölmesi durumunda
Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi (RNC) başkanlık için yeni bir aday belirleyebiliyor.

Çoğu eyalete pusulalar gönderildiği için pusulalarda Trump'ın adı görülecek. Trump'a verilen oylar yeni adayın sayılacak.

5- Trump seçimi kazanır ve görevini yapamaz hale gelirse ne olacak?

Trump'ın seçimden zaferle çıkması ve 20 Ocak 2021'deki yemin töreninden önce görevini yapamayacak duruma gelmesi ya da hayatını kaybetmesi durumunda, ABD Anayasasında belirtildiği üzre, görevini Başkan yardımcısı devralacak.

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