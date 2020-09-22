Trump: O aptalı dinleseydim 5. dünya savaşı yaşanırdı

3 Kasım'daki başkanlık seçimleri açısından kritik olan Ohio eyaletine bağlı Dayton kentinde seçmenlerine hitap eden Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton hakkında yaptığı açıklamada, "O aptalı dinleseydim, şu anda 5. dünya savaşında olurduk." diyerek Bolton'u eleştirdi.

Trump Demokratların Başkan adayı Biden hakkında yaptığı açıklamada, Biden'ın değişmez bir küreselci olduğunu ve onlar bu ülkeyi mahvettiğini söyledi.

"F-35'lerimiz var"

ABD'nin teknolojik olarak ilerlediğini söyleyen Trump, şimdi elimizde F-35'lerimiz var. Fakat siz onları göremezsiniz. Onlar gizlidir dedi.