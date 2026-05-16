Trump müttefikini sattı bile! Çin dönüşü ağzındaki baklayı çıkardı!

Çin’e tarihi bir ziyaret gerçekleştiren ve ülkenin gücünden bir hayli etkilenen ABD Başkanı Donald Trump, ziyaret sonrası açıklama yaparak müttefiki Tayvan’ı sattı.

Çin dönüşü medyaya açıklamada bulunan Trump, “Çin çok büyük, çok güçlü bir ülke. Tayvan ise çok küçük bir ada. Düşünün; orası Çin’e sadece 59 mil uzaklıkta. Biz ise 9 bin 500 mil uzaktayız. Bu biraz zor bir problem. 9 bin 500 mil ötede savaş istemiyoruz” dedi.

TAYVAN’IN ADINI BİLE ANMAKTAN KAÇINDI!

Onlarca yıl Komünist Çin’den ayrılan Tayvan’ı devlet olarak uluslararası alanda tanıtmaya çalışan ve Çin ile gerginliği sürekli olarak bu ada üzerinden tırmandıran ABD’nin Başkanı Trump, “Çinliler bu yerin, artık buraya ‘yer’ diyelim çünkü kimsenin nasıl tanımlayacağını bilmediği bir yer, bağımsız olmasını istemiyor” ifadeleriyle bu politikasından da vazgeçme sinyalleri verdi.

“TAYVAN BİZİM ÇİP ENDÜSTRİMİZİ ÇALDI!”

Trump, “Tayvan bizim çip endüstrimizi çaldı. Çünkü geçmişte ne yaptığını bilmeyen başkanlarımız vardı” diyerek Tayvan yönetimini Çin karşısında tek başına bıraktı.