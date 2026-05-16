  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD ve İsrail'den İran'a yönelik saldırı hazırlığı: Önümüzdeki haftaya dikkat! AK Parti belediyeciliğinin farkı! Suya yüzde 35 indirim yaptılar! Önce Trump’ı şimdi Putin’i çağırdı Çin büyük oynuyor Laikçi kokona ortalığı birbirine kattı! İsrail destekçisi fast-food zincirini protesto eden gruba skandal saldırı Karpuz, kırmızı üçgen ve nehirden denize sloganı Siyonist'ten çok Alman’ı korkutuyor Bir tarafta mega mühendislik bir tarafta İSPARK: İki şerit çizip vatandaşı soyuyorlar Kapıyı şiddetle çalan felâket! 'Doktorlar kaçıyor' algısı çöktü: ASELSAN tersine beyin göçünü tescilledi Mavi Vatan’da enerji filosu güçleniyor: Yıldırım sondaj gemisi Karadeniz’deki ilk görevine çıktı CIA Başkanı: 'İran kafamıza silah dayadı'
Dünya Trump müttefikini sattı bile! Çin dönüşü ağzındaki baklayı çıkardı!
Dünya

Trump müttefikini sattı bile! Çin dönüşü ağzındaki baklayı çıkardı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trump müttefikini sattı bile! Çin dönüşü ağzındaki baklayı çıkardı!

Çin’e tarihi bir ziyaret gerçekleştiren ve ülkenin gücünden bir hayli etkilenen ABD Başkanı Donald Trump, ziyaret sonrası açıklama yaparak müttefiki Tayvan’ı sattı.

Çin’e tarihi bir ziyaret gerçekleştiren ve ülkenin gücünden bir hayli etkilenen ABD Başkanı Donald Trump, ziyaret sonrası açıklama yaparak müttefiki Tayvan’ı sattı.

Çin dönüşü medyaya açıklamada bulunan Trump, “Çin çok büyük, çok güçlü bir ülke. Tayvan ise çok küçük bir ada. Düşünün; orası Çin’e sadece 59 mil uzaklıkta. Biz ise 9 bin 500 mil uzaktayız. Bu biraz zor bir problem. 9 bin 500 mil ötede savaş istemiyoruz” dedi.

TAYVAN’IN ADINI BİLE ANMAKTAN KAÇINDI!

Onlarca yıl Komünist Çin’den ayrılan Tayvan’ı devlet olarak uluslararası alanda tanıtmaya çalışan ve Çin ile gerginliği sürekli olarak bu ada üzerinden tırmandıran ABD’nin Başkanı Trump, “Çinliler bu yerin, artık buraya ‘yer’ diyelim çünkü kimsenin nasıl tanımlayacağını bilmediği bir yer, bağımsız olmasını istemiyor” ifadeleriyle bu politikasından da vazgeçme sinyalleri verdi.

“TAYVAN BİZİM ÇİP ENDÜSTRİMİZİ ÇALDI!”

Trump, “Tayvan bizim çip endüstrimizi çaldı. Çünkü geçmişte ne yaptığını bilmeyen başkanlarımız vardı” diyerek Tayvan yönetimini Çin karşısında tek başına bıraktı.

Trump tüm dünyaya duyurdu: Anlaşmaya vardık!
Trump tüm dünyaya duyurdu: Anlaşmaya vardık!

Dünya

Trump tüm dünyaya duyurdu: Anlaşmaya vardık!

Önce Trump’ı şimdi Putin’i çağırdı Çin büyük oynuyor
Önce Trump’ı şimdi Putin’i çağırdı Çin büyük oynuyor

Aktüel

Önce Trump’ı şimdi Putin’i çağırdı Çin büyük oynuyor

Wright "Hürmüz’de akış yazın başlayacak" Trump’ı da geçti!
Wright “Hürmüz’de akış yazın başlayacak” Trump’ı da geçti!

Dünya

Wright “Hürmüz’de akış yazın başlayacak” Trump’ı da geçti!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Çepni

Bu kimin arkadası kimin dostu idi..omurgasızların !

Buna dostum diyenler

Bu herife dostum diyenler düşünsün
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23