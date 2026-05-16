İstanbul’da gizemli hat: 3 kilometrelik boru balıkçılar tarafından tespit edildi
İstanbul Eyüpsultan'daki Varan Gölü'nde kurulan boru hattıyla, yaklaşık 6 yıldır kaçak su çekildiği, çekilen suyun tankerlere yüklenip satış yapıldığı iddia edildi. Bölgede balık tutarken düzeneği fark ettiğini söyleyen Onur Özer, "Yaklaşık bu boru 2,5 - 3 kilometre arası, öyle bir sistem var burada yukarı kadar, fabrikaya kadar. Burada demek ki su yukarı çıkıyor, bir yerde toplanıyor, oradan fabrikalara, tankerlere, demek ki burada satış var; yani burada bir yolsuzluk var" ifadesini kullandı.