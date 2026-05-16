  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sebze ve meyveler iyi yıkanmalı: Anne babalar dikkat! Çocuklarda ishale yol açabilir Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi'den tarihin en iyi kadrosu sözü! Tek şarjlar 600 km yol gidiyor! İşte en yüksek menzile sahip modeller 40 dakikalık yol 25 dakikaya düşüyor! Yılda 1,5 milyar TL tasarruf Tüm dünyanın yakın takibinde! ASELSAN’dan EFES tatbikatında bir ilk İstanbul’da gizemli hat: 3 kilometrelik boru balıkçılar tarafından tespit edildi Bir kere koklamak yetiyor! İşte iştah kapatan sebze! 7 yıl aradan sonra kapaklar açıldı Keban fazla suyunu bıraktı Kilosu 59 bin liradan başlıyor! Dünyanın en pahalısı!
Türkiye
6
Yeniakit Publisher
İstanbul’da gizemli hat: 3 kilometrelik boru balıkçılar tarafından tespit edildi
DHA Giriş Tarihi:

İstanbul’da gizemli hat: 3 kilometrelik boru balıkçılar tarafından tespit edildi

İstanbul Eyüpsultan'daki Varan Gölü'nde kurulan boru hattıyla, yaklaşık 6 yıldır kaçak su çekildiği, çekilen suyun tankerlere yüklenip satış yapıldığı iddia edildi. Bölgede balık tutarken düzeneği fark ettiğini söyleyen Onur Özer, "Yaklaşık bu boru 2,5 - 3 kilometre arası, öyle bir sistem var burada yukarı kadar, fabrikaya kadar. Burada demek ki su yukarı çıkıyor, bir yerde toplanıyor, oradan fabrikalara, tankerlere, demek ki burada satış var; yani burada bir yolsuzluk var" ifadesini kullandı.

1
#1
Foto - İstanbul’da gizemli hat: 3 kilometrelik boru balıkçılar tarafından tespit edildi

Eyüpsultan'da doğal bir su kaynağı olan Varan Gölü'nde, sanayi tipi elektrik kullanılarak kurulan ve yaklaşık 3 kilometre boyunca uzandığı iddia edilen kaçak bir su hattı olduğu savunuldu. Balık tutmak için sık sık göl çevresine geldiklerini belirten Onur Özer, "Biz burayı yeni fark ettik ama bu sistem 2021'den beri var. 2021'den beri, 5-6 yıldır buradan ne kadar su çekildiği, ne kadar kazanç elde edildiği belli" diye konuştu.

#2
Foto - İstanbul’da gizemli hat: 3 kilometrelik boru balıkçılar tarafından tespit edildi

Göl kenarında dolaşırken suyun içinden karaya uzanan boruları ve elektrik tesisatını fark ettiğini söyleyen Onur Özer, şunları ifade etti: "Biz buraya yaklaşık 1 hafta önce balık tutmaya geldik. Karşıdan baktığımız zaman burada bir sistemin olduğunu düşündük. Oradan dolandık, geldik. Gerçekten burada bir sistem var. Burası İstanbul, Pirinççi, Eyüpsultan, Varan Gölü. Burada bir sanayi elektriği var. Normal bir elektriğin böyle bir sistemi çalıştırma ihtimali sıfır."

#3
Foto - İstanbul’da gizemli hat: 3 kilometrelik boru balıkçılar tarafından tespit edildi

"Kabloları, boruları takip ettik. Yukarıda bir işletmeye ait olduğunu düşünüyoruz ki öyle zaten. Biz gerekli yerlere şikayetimizi yaptık. BEDAŞ olsun, Orman Müdürlüğü olsun, her yere gereken yerlere söyledik. Burada böyle bir sistem var, kimsenin haberi yok. Burası sadece itfaiyenin gelip helikopterle su alıp götürebileceği bir yer. Biz bunun peşini bırakmayacağız."

#4
Foto - İstanbul’da gizemli hat: 3 kilometrelik boru balıkçılar tarafından tespit edildi

"Yaklaşık bu boru 2,5 - 3 kilometre arası, öyle bir sistem var burada yukarı kadar çünkü fabrikaya kadar. Burada demek ki su yukarı çıkıyor, bir yerde toplanıyor, oradan fabrikalara, tankerlere, demek ki burada satış var; yani burada bir yolsuzluk var. Gerçekten öyle, bir yolsuzluk var burada. Ben onu dile getiriyorum. Burası şimdi herkesin. Burada herkes geliyor balık tutuyor, oturuyor, mangalını yakıyor, burada bir yolsuzluk var."

#5
Foto - İstanbul’da gizemli hat: 3 kilometrelik boru balıkçılar tarafından tespit edildi

"Burası kimsenin yani kazanç elde edebileceği bir yer değil. Normal bir elektrik bu suyu yukarı pompalayamaz. Sanayi elektriği çok kuvvetli olduğu için, kendimden biliyorum çünkü ben sanayide çalışıyorum. Ben bir an önce buranın kaymakam, Orman Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, zabıta, jandarma, buranın bir an önce kapatılmasını istiyorum. Bu mücadeleye devam edeceğiz. Buradan sesleniyorum, davet ediyorum. Lütfen buranın çözümünü bulun, burayı kapatın." Konuyu araştırdıklarını ve düzeneğin yeni olmadığını söyleyen Özer, "Biz burayı yeni fark ettik ama bu sistem 2021'den beri var. Araştırdık, netiz bu konuda. 2021'den beri, 5-6 yıldır buradan ne kadar su çekildiği, ne kadar kazanç elde edildiği belli" dedi. Diğer yandan İSKİ'den su çekildiği iddia edilen Varan Gölü'nün kendi sorumluluklarında olmadığı bilgisi edinildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kadir

Kimse sahip cikmaz zengin hirsiza yaptiklari kar kalir
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
İnfiale neden olan yıkıma CHP'den komik savunma
Gündem

İnfiale neden olan yıkıma CHP'den komik savunma

CHP'li Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in; "Sökülmesi talimatını ben verdim" dediği ilçedeki ay yıldızlı saat kulesinin altındaki ge..
Kırmızı bültenle aranıyordu! Türkiye'ye iade edildi
Gündem

Kırmızı bültenle aranıyordu! Türkiye'ye iade edildi

Adana'daki depremde 40 kişinin vefat ettiği binanın kırmızı bültenle aranan firari müteahhidi Abdullah Aybaba Türkiye'ye iade edildi...
ABD duyurdu! Ateşkes 45 gün uzatıldı
Dünya

ABD duyurdu! Ateşkes 45 gün uzatıldı

Amerika Birleşik Devletleri, terör devleti İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkesin 45 gün daha uzatıldığını duyurdu.
Ahmet Hakan’dan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında şok iddia: Bu sefer yırtması mümkün değil
Gündem

Ahmet Hakan’dan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında şok iddia: Bu sefer yırtması mümkün değil

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Rasim Ozan Kütahyalı’nın banka hesaplarında..
Giden mühendisler Türkiye için teker teker geri dönüyor! Tersine beyin göçünde rekor başvuru!
Gündem

Giden mühendisler Türkiye için teker teker geri dönüyor! Tersine beyin göçünde rekor başvuru!

Türkiye’nin stratejik projelerinde görev almak üzere yurt dışına giden Türk mühendisler, savunma sanayii ve teknoloji hamleleriyle birlikte ..
Özgür Özel çok sıkıştı: CHP içinde Özkan Yalım sessizliği
Gündem

Özgür Özel çok sıkıştı: CHP içinde Özkan Yalım sessizliği

Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna, bugünkü köşesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içinde yaşanan son gelişmeleri, Uşak Belediye Başkanı Özka..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23