40 dakikalık yol 25 dakikaya düşüyor! Yılda 1,5 milyar TL tasarruf

-“Karayollarında Adeta Yeni Bir Çağın Kapılarını Araladık” Bakan Uraloğlu, ulaşım ve karayolu yatırımlarının sadece yol yapmak değil; ekonomiyi canlandırmak, ticareti hızlandırmak, turizmi geliştirmek, istihdamı artırmak ve bölgeler arası kalkınmayı eşit kılmak olduğunu dile getirdi. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Modern bir karayolu ağı, üretimden pazara, tarımdan sanayiye, turizmden lojistiğe kadar her alanda ekonomik büyümeye doğrudan katkı sağlar. Her kilometre bölünmüş yol, zamandan ve yakıttan tasarruf ederek işletmelerin rekabet gücünü yükseltir, lojistik maliyetlerini düşürür ve yeni yatırımları bölgeye çeker. İşte bu anlayışla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde geçen son 24 yıl içerisinde karayollarında adeta yeni bir çağın kapılarını araladık. Ülkemizin dört bir yanında doğu-batı, kuzey-güney demeden ülkemizi baştan başa yüksek standartlı yol ağıyla donattık.”