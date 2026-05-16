Tek şarjlar 600 km yol gidiyor! İşte en yüksek menzile sahip modeller
Elektrikli araç dünyasında yarış artık sadece hız, donanım ve yazılım özellikleri üzerinden ilerlemiyor.
Elektrikli araç dünyasında yarış artık sadece hız, donanım ve yazılım özellikleri üzerinden ilerlemiyor.
Günlük kullanımda şarj istasyonlarına erişim sorunu yaşayan sürücüler için uzun menzil, tercihleri doğrudan etkileyen başlıca unsur olarak öne çıkıyor.
İngiltere pazarında satışa sunulan ve WLTP ölçümlerine göre 600 kilometreyi aşan sürüş mesafesi vadeden yeni modeller ise, tek dolumla daha uzun yolculuk yapabilme avantajıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
EN UZUN MENZİLLİ ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER
MERCEDES-BENZ CLA – 779 KM
MERCEDES-BENZ EQS – 774 KM
AUDİ A6 E-TRON – 745 KM
POLESTAR 3 – 705 KM
TESLA MODEL 3 – 702 KM
PEUGEOT E-3008 – 700 KM
VOLKSWAGEN ID.7 – 697 KM
MERCEDES-BENZ EQE – 690 KM
PORSCHE TAYCAN – 678 KM
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23