  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sebze ve meyveler iyi yıkanmalı: Anne babalar dikkat! Çocuklarda ishale yol açabilir Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi'den tarihin en iyi kadrosu sözü! Tek şarjlar 600 km yol gidiyor! İşte en yüksek menzile sahip modeller 40 dakikalık yol 25 dakikaya düşüyor! Yılda 1,5 milyar TL tasarruf Tüm dünyanın yakın takibinde! ASELSAN’dan EFES tatbikatında bir ilk İstanbul’da gizemli hat: 3 kilometrelik boru balıkçılar tarafından tespit edildi Bir kere koklamak yetiyor! İşte iştah kapatan sebze! 7 yıl aradan sonra kapaklar açıldı Keban fazla suyunu bıraktı Kilosu 59 bin liradan başlıyor! Dünyanın en pahalısı!
Otomotiv
13
Yeniakit Publisher
Tek şarjlar 600 km yol gidiyor! İşte en yüksek menzile sahip modeller
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tek şarjlar 600 km yol gidiyor! İşte en yüksek menzile sahip modeller

Elektrikli araç dünyasında yarış artık sadece hız, donanım ve yazılım özellikleri üzerinden ilerlemiyor.

#1
Foto - Tek şarjlar 600 km yol gidiyor! İşte en yüksek menzile sahip modeller

Günlük kullanımda şarj istasyonlarına erişim sorunu yaşayan sürücüler için uzun menzil, tercihleri doğrudan etkileyen başlıca unsur olarak öne çıkıyor.

#2
Foto - Tek şarjlar 600 km yol gidiyor! İşte en yüksek menzile sahip modeller

İngiltere pazarında satışa sunulan ve WLTP ölçümlerine göre 600 kilometreyi aşan sürüş mesafesi vadeden yeni modeller ise, tek dolumla daha uzun yolculuk yapabilme avantajıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

#3
Foto - Tek şarjlar 600 km yol gidiyor! İşte en yüksek menzile sahip modeller

EN UZUN MENZİLLİ ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER

#4
Foto - Tek şarjlar 600 km yol gidiyor! İşte en yüksek menzile sahip modeller

MERCEDES-BENZ CLA – 779 KM

#5
Foto - Tek şarjlar 600 km yol gidiyor! İşte en yüksek menzile sahip modeller

MERCEDES-BENZ EQS – 774 KM

#6
Foto - Tek şarjlar 600 km yol gidiyor! İşte en yüksek menzile sahip modeller

AUDİ A6 E-TRON – 745 KM

#7
Foto - Tek şarjlar 600 km yol gidiyor! İşte en yüksek menzile sahip modeller

POLESTAR 3 – 705 KM

#8
Foto - Tek şarjlar 600 km yol gidiyor! İşte en yüksek menzile sahip modeller

TESLA MODEL 3 – 702 KM

#9
Foto - Tek şarjlar 600 km yol gidiyor! İşte en yüksek menzile sahip modeller

PEUGEOT E-3008 – 700 KM

#10
Foto - Tek şarjlar 600 km yol gidiyor! İşte en yüksek menzile sahip modeller

VOLKSWAGEN ID.7 – 697 KM

#11
Foto - Tek şarjlar 600 km yol gidiyor! İşte en yüksek menzile sahip modeller

MERCEDES-BENZ EQE – 690 KM

#12
Foto - Tek şarjlar 600 km yol gidiyor! İşte en yüksek menzile sahip modeller

PORSCHE TAYCAN – 678 KM

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O ülkede kanlı operasyon! 50 militan etkisiz hale getirildi
Dünya

O ülkede kanlı operasyon! 50 militan etkisiz hale getirildi

Somali ordusunun Baydhabo bölgesinde düzenlediği operasyonda terör örgütü Eş-Şebab’a ağır kayıp verdirildi. Yetkililer, operasyonda en az 50..
CHP'de lağım patladı! Belediye başkanlarını kaçıran "abuk subuk" talepler deşifre oldu!
Gündem

CHP'de lağım patladı! Belediye başkanlarını kaçıran "abuk subuk" talepler deşifre oldu!

Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında yaşanan siyasi çürüme ve belediyelere çöken rant mekanizması, Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmen..
Diyanet'ten 2027 hac ön kayıt duyurusu
Gündem

Diyanet'ten 2027 hac ön kayıt duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2027 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 18 Mayıs'ta başlayacağını açıkladı. İşlemler e-Devlet üzeri..
New York'un kalbinde Türk bayrağı dalgalandı! Dev yürüyüş öncesi büyük coşku yaşandı!
Gündem

New York'un kalbinde Türk bayrağı dalgalandı! Dev yürüyüş öncesi büyük coşku yaşandı!

ABD'nin finans merkezi New York'ta, yarın gerçekleştirilecek olan 43. Türk Günü Yürüyüşü öncesinde düzenlenen bayrak çekme töreni Türk vatan..
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TDT Zirvesi’nde Türk dünyasına çağrı: İş birliğimiz artmalı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TDT Zirvesi’nde Türk dünyasına çağrı: İş birliğimiz artmalı

Kazakistan'ın Türkistan şehrinde gerçekleşen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
Giden mühendisler Türkiye için teker teker geri dönüyor! Tersine beyin göçünde rekor başvuru!
Gündem

Giden mühendisler Türkiye için teker teker geri dönüyor! Tersine beyin göçünde rekor başvuru!

Türkiye’nin stratejik projelerinde görev almak üzere yurt dışına giden Türk mühendisler, savunma sanayii ve teknoloji hamleleriyle birlikte ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23