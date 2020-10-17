Trump mı, Biden mı? Hangisi kazanırsa Türkiye için iyi olur? Anketten dikkat çeken sonuçlar

3 Kasım 2020’de yapılacak olan ABD başkanlık seçimleri öncesinde adayların kampanyası mevcut başkan Donald Trump’ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasından dolayı askıya alınmış durumda.

Seçim kampanyalarının normal şartlar altında devam edecek olması ile hangi adaylar öne çıkacak bu da bir merak konusu.

Peki Türkiye olarak toplum ABD seçimleri hakkında ne düşünüyor. Hangi partinin adayının başkan seçilmesi Türkiye adına daha iyi bir sonuç doğurur.

İstanbul Ekonomi Araştırma, Ekim ayının ilk raporunda toplumun ABD başkanlık seçimlerine bakışını araştırdı.

Katılımcılarımızın Amerika’daki başkanlık seçimleri ile ilgili görüşlerini incelediğimizde %32 her iki adayın da seçilmesi durumunun Türkiye için olumlu bir gelişme olmayacağını ifade etti.

Bununla beraber Joe Biden’ın seçilmesi Türkiye için daha iyi olur ifadesi katılımcıların %23’ü tarafından dile getirilirken, mevcut başkan Donald Trump’ın katılımcılar tarafından tercih edilme oranı ise %21 oldu.

Katılımcıların neredeyse 4’te biri ise (%24,1) konu ile ilgili bir fikrinin ya da cevabının olmadığını belirtti.